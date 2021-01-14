En büyük askeri araç firması resmen İsrailli şirketin

Ekonomik krizin eşiğindeki Yunanistan’ın en büyük Askeri Araç Sanayi (ELVO) yeni sahipleri olan İsrailli Plasan kooperatifine Şubat ayında devredilecek. İsrailli şirketin 1 milyon euroluk ilk taksidini de ödediği ifade edildi.

Merkezi Selanikte Sindos Sanayi Bölgesinde bulunan ve Yunanistanın en büyüklerinden olan Askeri Araç Sanayii (ELVO), Eylül ayında yapılan açık arttırma sonucunda 3 milyon Euro İsrailin Plasan kooperatifine satıldı.

Yunan medyası, İsrailli şirketin ELVO’yu Şubat ayında devrelacağını aktarırken, ilk taksit bedeli olan 1 milyon euro’nun dün ödendiği ifade edildi. İsrailli kooperatif, şirket için 95-135 milyon euro arası bir yatırım planı sunarken, yatırımın 5 yıllık zaman zarfında gerçekleşeceği ifade edildi.

ELVONUN TARİHSEL SÜRECİ

Yunanistan Araç Endüstrisi SA, 1972 yılında Stagier Hellas SA olarak kamyon, traktör ve motor üretmek amacıyla kuruldu. Avusturya iştirakinin Yunan Devletine devredilmesinin ardından şirket, 1986 yılında, Yunanistan Araç Endüstrisi adını aldı. Ağustos 2000de, uluslararası bir ihaleden sonra, hisselerinin ve yönetiminin yüzde 43ü ‘Mytilineos’a geçti. ELVO 2014 yılında özel bir tasfiye rejimine alındı. (DHA)