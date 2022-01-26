Emre Kaya, Merve Boluğur hakkında sessizliğini korudu

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Merve Boluğur ile bir mekanda görüntülenen Emre Kaya, konuya ilişkin sessizliğini koruyor. Kayanın yakın çevresinden gelen bilgilere göre, özel yaşantısından çok sanatı ile gündemde kalmayı tercih ettiği ve bu yüzden sessizliğini koruduğu bildirildi.

Son şarkısı Tebessüm ile dijital mecralarda en çok dinlenenler arasına giren Emre Kaya, hazırlıklarını sürdürdüğü Usta Şarkılar albümüne aşk molası verdi. Emre Kayanın arabesk albümünde, Orhan Gencebaydan Müslüm Gürsese, Yıldız Tilbeden Kibariye, İbrahim Tatlıses ve Yaşayan Efsane diye tanımladığı Hakan Altuna kadar arabesk müziğin duayenlerinin seslendirdiği birbirinden değerli eserler yer alıyor.

TEK SÖZ ETMİYOR

Emre Kaya, Usta Şarkılar albümü için geriye sayımın başladığını bildirdi. Magazin gündemine düşen aşk söylentileri hakkında ise açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Merve Boluğur ile bir mekanda görüntülenen Emre Kaya, konuya ilişkin açıklama yapmadı. (DHA)