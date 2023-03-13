Emre Belözoğlu’ndan küfürlü tezahüratlara tepki

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş taraftarlarının kendisine ettiği küfürlü tezahüratlara tepki göstererek, “Bu insanların ne insanlık ne de haysiyetten nasibini aldığını düşünmüyorum. Annem var, babamdan başka kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorlarsa bu bizde fazlasıyla var. Kendilerini gidip aynada kontrol etsinler. Hepsinin annelerinin ellerinden öpmesini istiyorum. Anneler bu ülkede insanlar adına en değerli varlıktır” dedi.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Beşiktaş’a sahasında 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’a karşı 10 kişi kaldıktan sonra da ellerinden geleni yaptıklarını belirten Belözoğlu, “Oyunun başı itibarıyla iyi başladığımızı devamında da oyunun ve skorun bize döneceğini hissettirdiğimiz anlarda yaptığımız bireysel hata sonucu rakibin attığı ilk şut gol oldu. 10 kişi kaldık Beşiktaş’a karşı, 10 kişi kolay değil. Zorlu hava şartlarından buraya geldik. Beklentim, bizim için önemli bir hedef olan çarşamba gününe bunun yansımaması. Oyuncularım mücadele ettiler. Kalite olarak Beşiktaş’ın altında olsak da oyuncularım ellerinden geleni yaptı. 11’e 11 olsa farklı bir sonuç alabilirdik diye konuştu.

“KIRMIZI KART POZİSYONU, ARADA BİR POZİSYON”

Adnan Januzajın gördüğü kırmızı kart pozisyonuyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Belözoğlu, Mete Kalkavan üzerinden değerlendirmek istemiyorum. Oyunun içinde kalmak istiyorum. Kırmız kart pozisyonu ile alakalı verilebilirdi de verilmeyebilirdi de. Kaydıktan sonra ayağını kaldırıyor da. Başka açıdan bakınca sanki mecbur kalıyor. Biz 10 kişi kalmasaydık, bu kadar basit hata ile gol yemeseydik karşılaşma daha farklı senaryoya doğru gidiyordu diye hissettim. Oyuncuların da bunu anlaması gerekiyor. Adnan’ın isteyerek yaptığını düşünmüyorum. Oyunun gidişatı bizim lehimizeydi. Takım olarak iyi organizasyon içinde maça bağlandık. Kırmızı kart üzerinde çok konuşmak istemiyorum arada bir pozisyon şeklinde konuştu.

“HEPSİ, ANNESİNİN ELİNİ ÖPSÜN, VARSA EŞLERİNE SARILSIN”

Emre Belözoğlu, Beşiktaş taraftarının kendisine yönelik küfürlü tezahüratları ile ilgili ise şunları söyledi:

“Bu maça iki kızımı getirdim. Sağ olsun bizimkiler de bizim çocukları oraya yakın koydular. Çocuklar 30-35 dakika küfür dinlediler. 8 ve 5 yaşlarında iki kızım var. Benim de tanıdığım Beşiktaş taraftarı çok dostum var. Özellikle 1 ay önce büyük bir felaket yaşamış ülke, Emre Belözoğlu’na küfrediyorsa bu nasip işidir. Haysiyet de nasip işidir. Bu insanların ne insanlık ne de haysiyetten nasibini aldığını düşünmüyorum. Annem var, babamdan başka kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorlarsa bu bizde fazlasıyla var. Kendilerini gidip aynada kontrol etsinler. Hepsinin annelerinin ellerinden öpmesini istiyorum. Anneler bu ülkede insanlar adına en değerli varlıktır. Hepsi anneme, eşime ettikleri küfürden sonra annesinin elini öpsün, varsa eşlerine sarılsın” ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, lig bitiminde yapılacağı iddia edilen play-off sisteminin ise doğru olmadığını belirterek sözlerini noktaladı.

(DHA)