Emre Belözoğlu basın mensubu ile tartıştı

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor’la 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Emre Belözoğlu, sonuçtan mutlu olmadıklarını söyledi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikleri günden bu yana en kötü ilk yarıyı oynadıklarını belirtti.

İkinci yarı doğru hamleler yaptıklarını aktaran Belözoğlu, bundan daha iyisini yapabilecek güçlerinin olduğunun altını çizerek “Berabere bittiği için mutlu olduğumu söyleyemem.” dedi.

Öte yandan, Belözoğlu ile telefonundan ses geldiği öne sürülen bir basın mensubu arasında toplantı sonrası kısa süreli tartışma yaşandı. (AA)