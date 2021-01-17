Emniyetten falçatalı saldırıya uğrayan kadınla ilgili açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, boşanmak istediği eşine falçatalı saldırıda bulunan şahsın yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

Sosyal medyada Anna Butım ismini kullanan kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrılmak istediği eşi tarafından falçatalı saldırıya uğradığını iddia etti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin Bakirköy’de bir alışveriş merkezinde kendisine falçata ile saldırdığını kaydeden kadın, yüzünün parçalanmış halini sosyal medyadan paylaştı.

Saldırıya uğrayan kadın yüzünün felç kaldığının belirtirken, Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “15.01.2021 günü saat 12.50 sıralarında ilimiz Bakırköy ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen ve 17.01.2021 günü bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Ukrayna uyruklu H.B. isimli kadın şahsın boşanma aşamasındaki eşi tarafından kesici aletle saldırıya uğraması olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ö. isimli şahıs olay sonrası suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan araştırmalarda olayın kıskançlık nedeniyle meydana geldiği belirlenmiştir. Konu ile ilgili yakalanan ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.

YÜZÜNDE DERİN YARALAR BULUNAN TALİHSİZ KADIN O ANLARI ANLATTI

Anna Butim, “Eski kocam yaptı. Ben boşanmak için dava açtım. O beni tehdit etti. Beni öldüreceğini söyledi. O benim adresimi bilmiyordu. Kız kardeşim benimle görüşmek için geldi. Instagram’a fotoğraf attık. Işık vardı sadece. Nerede olduğumuzu yazmadık. Instagram’dan gördü. İki gün AVM’de bekledi. Biz oraya geri gittik. Orada oturduk” diye konuştu.

“Benim saçımı tuttu, yüzümü kesti”

Çok korktuğunu ifade eden Butim, “Denize doğru bakıyorduk. Arkamızda da çok insan vardı. O arkadan koşa koşa geldi. Benim saçımı tuttu, yüzümü kesti. Beni öldürmek istedi. Boynuma girmedi. Benim kız kardeşimle tuttuk. Güvenlik tuttu. Benim yanıma daha gelmesin. Hapse kapatılmasını çok istiyorum. Çünkü çok korkuyorum” dedi. (İHA)