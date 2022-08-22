Emniyet Genel Müdürlüğü’nde iki kritik atama
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Emniyet Genel Müdürlüğü’nde iki kritik atama

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural, Personel Daire Başkanlığına, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Gürcan ise Kriminal Daire Başkanlığına atandı.

Üç yıldır Kiriminal Daire Başkanı olarak görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ogün Vural, Personel Daire Başkanı oldu.

Yerine ise Kaçakçılıkla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerinden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Bülent Gürcan getirildi. Kriminal Daire Başkanlığı’nda sabah saatlerinde düzenlenen törenle Vural görevi Gürcan’a devretti. (AA)

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