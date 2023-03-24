Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliler için bayram ikramiyesinin 2 bin TL’ye yükseltileceğini açıkladı.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, basın toplantısında bayram ikramiyelerinin artışıyla ilgili, “Şu anda onunla ilgili bize gelen bir bilgi yok” açıklamasını yaptı. Elitaş, bir saat sonra düzenlediği basın toplantısında ise “Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımıza bayram ikramiyeleriyle ilgili bir tasarrufumuz olup olmayacağını ifade ettik. Biraz sonra vereceğimiz kanun teklifine bayram ikramiyelerinin 2’şer bin lira olması müjdesini kamuoyumuzla paylaşın diye ifade ettiler. Verdiğimiz kanun teklifinde bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramı için 2 bin lira, Kurban Bayramı için 2 bin lira olmak üzere bin 100 liralık ikramiyemizin her birine 900 liralık bir artış gerçekleşmiş oluyor” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında emekli maaşlarının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını açıkladı. Elitaş, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin artırılıp artırılmayacağı ile ilgili soruya ise, “Şu anda onunla ilgili bize gelen bir bilgi yok. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanının böyle ilgili bir şeyi varsa gereğini yaparız” yanıtını verdi.

“BAYRAM İKRAMİYELERİNİN 2’ŞER BİN LİRA OLMASI MÜJDESİNİ KAMUOYUMUZLA PAYLAŞIN DİYE İFADE ETTİLER”

Bir saat sonra yeni bir basın toplantısı düzenleyen Elitaş, bu kez şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımıza bayram ikramiyeleriyle ilgili bir tasarrufumuz olup olmayacağını ifade ettik. Biraz sonra vereceğimiz kanun teklifine bayram ikramiyelerinin 2’şer bin lira olması müjdesini kamuoyumuzla paylaşın diye ifade ettiler. Verdiğimiz Kanun teklifinde bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramı için 2 bin lira, Kurban Bayramı için 2 bin lira olmak üzere bin 100 liralık ikramiyemizin her birine 900 liralık bir artış gerçekleşmiş oluyor. 15 milyon kişi 2 bin liralık bayram ikramiyelerinden, 900 liralık artıştan faydalanmış olacaklar.” (ANKA)