Emeklilerin maaş ve ikramiye tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emekli lerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan’da ödeneceğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, emekli lerin aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce ödenecek.

SSK kapsamında aylık alanlardan ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 Nisan olanlara 14 Nisan’da, ödeme günü 21, 22 ve 23 Nisan olanlara 15 Nisan’da, ödeme günü 24, 25 ve 26 Nisan olanlara 16 Nisan’da ödeme yapılacak.