Emeklilerden yüzde 25’lik maaş zammına tepki

Emekliler, maaşlarına yapılan yüzde 25’lik zamma tepki gösterdi. Altı yıl önce emekli olduğunu belirten Dilek Taş, “Zaten yaşam koşullarımız çok ağırdı, bunun üzerine son zamlar bizim artık iflahımızı kesti. Artık beslenemiyoruz, barınamıyoruz. Semt pazarından bile alışveriş yapabilecek durumda değiliz. Mecburen semt pazarına çıkmak durumunda kaldım. Üç tane şeftali ve iki avuç kiraza 80 lira ödedim. Hal böyle, aldığımız para belli. Bize ‘ölün’ diyorlar ama biz ölmeyeceğiz. Çünkü vergilerimizle bu devleti biz ayakta tutuyoruz” dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası (Tüm Emekli-Sen), emekli maaşlarına yapılan yüzde 25’lik zammı dün Ankara’daki Ulus Meydanı’nda protesto etti. Tüm Emekli-Sen üyeleri, maaşlarına yapılan zamları ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi.

“SEMT PAZARINDAN BİLE ALIŞVERİŞ YAPACAK DURUMDA DEĞİLİZ”

Altı yıl önce emekli olduğunu belirten Dilek Taş, şöyle konuştu:

“Söylenecek o kadar çok şey var ki. Bunu günlerce konuşabiliriz. Zaten yaşam koşullarımız çok ağırdı, bunun üzerine son zamlar bizim artık iflahımızı kesti. Hani insan hakları diyoruz, bunun içinde mücadele veriyoruz ama biz o hiyerarşik ihtiyaç listesinin en altına düştük. Artık beslenemiyoruz, barınamıyoruz. Size dün yaşadığım bir olayı anlatayım; semt pazarından bile alışveriş yapabilecek durumda değiliz. Mecburen semt pazarına çıkmak durumunda kaldım. Üç tane şeftali ve iki avuç kiraza 80 lira ödedim. Etimesgut’ta yaşıyorum, merkezi yerde de değil. Hal böyle, aldığımız para belli. Bize ‘ölün’ diyorlar ama biz ölmeyeceğiz. Çünkü vergilerimizle bu devleti biz ayakta tutuyoruz. Hükümeti demiyorum, devleti ayakta tutan bizleriz. Bize yapılan zulüm, artık insanlık adına söylenecek hiçbir şey yok. İnsan olmaktan çıktık. Fakat burada şöyle de bir şey yapmak gerekiyor; aslında toplumun en kalabalık kesimini oluşturuyoruz. Yıllarca emek veren, ‘Artık rahat etmemiz gerekiyor’ dediğimiz noktada da böyle sefalete mahkum edilen yüz binlerce insanız. Bir araya gelmeliyiz, örgütlü mücadelenin içerisinde bulunmalıyız ve haklarımızı savunmalıyız.

“BİZE ZAM DİYE YUTTURUYORLAR BUNU”

Emekli Selim Özkan da şunları söyledi:

“1998’de emekli oldum. AKP iktidara gelmeden 4 sene önce emekli oldum. Ben emekli olduğumda, Ecevit başbakanlığında koalisyon hükümeti vardı. Bu ay enflasyon kaç, yüzde 2; önümüzdeki maaşı biz yüzde 2 zamla alıyorduk. Bunun sonunda da yıl başında da seyyanen herkese zam yapılıyordu. Bu adamlar iktidara geldikten sonra, AKP bunu kaldırdı. O dönemde ben, asgari ücret 100 lirayken 150 lira emekli maaşı alıyordum. Şimdi geldiğimiz noktada bırakın asgari ücreti, açlık sınırı 12 bin lira oldu, benim maaşım 7 bin 500 lira. Düşünsenize… Neye yetiyor? Şimdi ben şunu söylüyorum; bugün ayın 24’ü, yarın TBMM toplanacak. Belki bunları da görüşecekler ama bir şey çıkacağından umudum yok. Bizim için bundan sonra, AKP’nin bu ülkenin yönetiminden gitmesi… Gerçi bunu kaçırdık ama önümüzdeki günlerde şartlar, koşullar belki AKP’yi daha çok zorlayacak, belki de gidecekler, erken seçim olacak. Bunu da bekliyoruz.

Gelen zamlar çok olumsuz etkiliyor. Biz zam almıyoruz ki, almadık. TÜİK’in verilerine göre bize zam adı altında enflasyon oranında zam veriyorlar. Zam değil bu. Zam vermesi için enflasyonun üzerinde ücret vermeli ki bu zam olsun. Bize zam diye yutturuyorlar bunu. Biz emekliler o kadar saf değiliz, belki yaşlıyız ama o kadar saf değiliz. Bundan sonraki süreçte daha aktif, daha çok istekli ve alanlarda olacağız diye düşünüyorum.”

“70 YAŞINDAYIM, 7 BİN 500 LİRAYLA GEÇİNMENİN İMKANI YOK, ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM VE ÇALIŞIYORUM”

Emekli Mehmet Çağırgan da şöyle konuştu:

“Gelen son zamlar zaten emekliler için bir felaket oldu. Artık açlık sınırının çok altında bir durumda emekliler. Ben 70 yaşındayım, 9 bin 817 gün BAĞ-KUR primi ödedim, 7 bin 500 lira maaş alıyorum. 18. dereceden emekliyim, 7. dereceyle de aynı maaşı alıyorum. Büyük bir haksızlık var. Benim düşünceme göre Türkiye’deki emekliler, sosyal gruplar içinde en etkili, güçlü gruptur. Çünkü bizim çocuklarımız yetişti. Kimisi polis, kimisi asker, kimisi subay. 16 milyon emekliyiz. Bugün, bana sorsanız, bir yürüyüş yapılması lazım. Bizim yolumuzu kesecek polisler bizim çocuklarımız. Bunlar mı bizi coplayacak? Bunlar mı bize biber gazı sıkacak? Türk polisinden, jandarmasından, ordusundan katiyen böyle bir girişim beklenmemelidir, yoktur.

70 yaşındayım, 7 bin 500 lirayla geçinmenin imkanı yok, çalışmak zorundayım ve çalışıyorum. Bir emekli maaşı daha kadar para aldığım için tabii pahalılıktan yine de çok zor geçiniyoruz.”

(ANKA)