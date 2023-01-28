Emekli asker dehşeti: Eşi ve oğlunu öldürdü, diğer oğlunu yaraladı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde emekli uzman jandarma Mehmet Aslan (86), tartıştığı eşi Fatma Aslanı (84), ardından da gittiği Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki oturan 2 çocuğundan Erol Aslanı tabancayla vurarak öldürdü. Diğer oğlu Osman Aslanı da eve çağırıp ağır yaralayan Aslan, yürüyerek gittiği durakta otobüs beklerken yakalanıp gözaltına alındı. Mehmet Aslanın oğlu Osman’ı silahla yaraladığı anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir’in İnönü ilçesinin Erenköy Mahallesinde oturan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan, tartıştığı eşi Fatma Aslanı evde beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Olayın ardından 20 kilometre uzaklıktaki Bilecik’in Bozüyük ilçesi Yenimahalleye giden Mehmet Aslan, bir apartmanın ikinci katında oturan oğlu Erol Aslanı da evinde tabancayla vurarak öldürdü.

DİĞER OĞLUNU DA ÇAĞIRIP VURDU

Aslan, diğer oğlu Osman Aslanı da telefon ederek eve çağırdı. Girişte bekleyen Mehmet Aslan, birlikte apartmana girdiği oğlu Osman Aslanı da vurup, ağır yaraladı. Apartmandan çıkan Mehmet Aslan, yürüyerek gittiği durakta otobüs beklerken ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Bozüyük Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Aslan, ifadesi için Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Mehmet Aslan, oğlundan önce İnönü ilçesindeki evlerinde eşini öldürdüğünü de itiraf etti. Bunun üzerine bilgi verilen İnönü Jandarma Komutanlığı ekipleri, gittiği evde Fatma Aslanın cesediyle karşılaştı. Fatma ve oğlu Erol Aslanın cenazeleri savcılık incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Osman Aslan ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

OĞLUNU VURMA ANI KAMERADA

Mehmet Aslanın oğlu Osman Aslanı apartman girişinde tabancayla vurarak yaraladığı anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde oğlu ile birlikte içeri giren Mehmet Aslanın belinden çıkardığı tabancayla ateş edip, yerdeki bastonunu aldıktan sonra yürüyerek apartmandan çıktığı görüldü.

VURUP BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GİDİYOR

Bozüyük ilçesinde olayın yaşandığı apartmanın karşısında esnaf olan Hikmet Bozacı, Mehmet Aslanın zaman zaman eve kalmaya geldiğini belirterek, Baba ve oğlu ikisi birlikte geldiler. Osman Bey telefonla konuşurken, babası cebinden silahı çıkarıp bir el ateş ediyor. Sonrasında yaralı yan taraftaki berber dükkanına vuruldum diye sığınıyor. Orada bayılıyor. Burada 2 oğlu vardı. İnönü ilçesinde karısını öldürüyor. Sonra buraya geliyor. Burada ikinci cinayeti işliyor. Daha sonra da burada diğer oğlunu da kapı girişinde yaralıyor. Vuruyor, ondan sonra bir şey olmamış gibi gidiyor diye konuştu.

Mehmet Aslanın emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)