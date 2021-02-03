Elvan’dan enflasyon açıklaması: Hedefin uzağındayız
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Elvan’dan enflasyon açıklaması: Hedefin uzağındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, “Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

Bakan Elvan, ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Elvan, “Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil” ifadesini kullandı.

(DHA)

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Elvan’dan enflasyon açıklaması: Hedefin uzağındayız
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