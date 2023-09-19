Elon Musk’tan Twitter hamlesi: Herkesten para alabilir

Tesla ve SpaceX şirketlerinin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk , X sosyal medya platformuna erişebilmek için tüm kullanıcıların ücret ödemek zorunda kalabileceğini belirtti.

BBC’nin haberine göre, Musk , İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​​​​​​​ ile görüşmesinde, X platformuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Tüm kullanıcıların, platforma erişebilmesi için aylık ödeme yapmasını gerektirebilecek bir sisteme geçiş yapmayı düşündüklerini ifade eden Musk , bunun platformdaki “bot ve sahte hesaplardan” kurtulmak için bir çözüm yolu olabileceğini kaydetti.

Musk , “Düşük kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanacağız. Bu daha uzun bir tartışma, ancak bana kalırsa bu uygulama, platformdaki bot ordusuna karşı tek savunma yöntemi.” dedi.

Musk , görüşmede “antisemitizm” konusunu da ele aldı

Musk , Başbakan Netanyahu ile görüşmesinde, X platformundaki “antisemitizm” içerikli paylaşımlara da değinerek, bunların hepsine karşı olduğunun altını çizdi.