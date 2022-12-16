Elini bıçkı makinesine kaptıran işçinin 3 parmağı koptu
Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya atölyesinde elini bıçkı makinesine kaptıran Sinan Ö.’nün (40) 3 parmağı koptu.
Olay, saat 13.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1’inci Akasya Sokak’ta meydana geldi. Çalıştığı mobilya atölyesinde bıçkıda ahşap kesimi yapan Sinan Ö., sol elini makineye kaptırdı. Sinan Ö.’nün 3 parmağı koptu. Çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sinan Ö., buradan da kopan parmaklarının dikilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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