Elimden bir kaza çıksın istemiyorum…

Gazetecilikte “fikri takip” esastır…

Her ne kadar:

“Sonradan görme çorabı örme” bir gazeteciysem de…

İşte bu:

“Fikri takip” konusunda mükemmelimdir…

O halde…

Dünkü KORKUSUZ’da, bu köşede:

“İş yapar valla” başlığıyla yayımlanan yazıyla ilgili gelen yeni haberi de sizlerle paylaşmalıyım…

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Canlarım…

Dün anlatmıştım…

Şeyma Subaşı (Eski eşinin soyadıyla Ilıcalı) yengemiz; silik ve ezik görünümlü ama acayip zengin Mısırlı ile evlenince…

Acun abimizden aldığı 125 bin lira aylık nafakadan vazgeçmek zorunda kalmıştı…

Ama bir haber yayıldı ortama…

“Şeyma Yenge boşanıyor…”.

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Bendeniz de ünlü bilim insanımız Şengör gibi herbokolog olduğumdan…

O habere kayıtsız kalamamış…

Parasız kalan “eski millî yeni Arabî” yengemizin iş aradığı haberini:

Sizlere ulaştırmıştım…

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Dün yeni bir gelişme bomba gibi düştü medyaya…

O, silik ve ezik görünümlü Mısırlı Koca, Şeyma’ya psikolojik şiddet uyguluyormuş…

Yüzüne bile tükürmüş “eski millî yeni Arabî” yengemizin…

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Bir de…

Benim bile videolarımda ağzıma almaya utandığım kimi hakaret sıfatlarını yüzüne karşı sıralıyormuş…

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Olayı işiten Acun abi hemen duruma el koymuş…

Ne de olsa kızının annesi yani…

Kızının annesinin…

Yani:

Eski karısının boşanmasını hızlandırmak amacıyla…

Gerekli girişimleri başlatması için:

Avukatlarını görevlendirmiş…

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Nasıl fikri takip ama…

Siyasî, iktisadî ve beşerî haberciliğimden sonra:

Magazinde bile ne kadar mükemmel olduğumu:

Görüyorsunuz…

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Daha durun hele…

Magazinciliğin keyfini bir alayım…

Bir de İstanbul’a geldiğimde gecelere akayım…

Siz o zaman görün bendeki magazinci ruhu…

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NOT:

Samimiyetle itiraf edeyim ki İstanbul gecelerinde tek endişem:

Gideceğim yerlerde…

Sayın Cumhurbaşkanı’mızın iki güçlü kuvvetli fedaisi:

Hakan ve Alpay’la karşılaşmak…

Durduk yerde elimden bir kaza çıksın istemiyorum…

Günün sözü

“Bir babanın çocuklarına yapabileceği en büyük yardım, annelerini yürekten sevmektir…”.

Theodore M. Hesburgh der ki;

İnsafa bile gelir

Duydunuz mu?..

Tavukların duygusal durumunu anlayabilen bir yapay zekâ sistemi geliştirildi…

Henüz hakem denetiminden geçmedi…

Ama…

Sistem:

Tavuklardan gelen ses kalıplarına uyum sağlayabilen bir tekniğe dayanıyor…

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Tavuklarda:

Açlık…

Korku…

Öfke…

Memnuniyet…

Heyecan…

Ve…

Sıkıntı dahil olmak üzere…

Çeşitli duygusal durumları:

Tercüme edebiliyor…

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Bir an önce hakem denetiminden geçse de…

Ülkemizde:

7500 lira maaşla geçinmeye çalışan emeklilerin duygusal durumları ölçülse…

Reis belki o zaman:

İnsafa bile gelir…

Dünün tweeti

_Aysenur Yazici_

@aysenuryazici

Anayasa Mahkemesi’nin kararını yerel mahkemenin takmadığı (birçok örnek var) bir ülkede hala AHİM MAHİM filan diye mi konuşuluyor anlamıyorum!

Ha, bu arada imzamız olduğu için, verilen ceza filan olursa HalkBank gibi milletçe herkes pamuk eller cebe takır takır ödeyeceğiz! Yani hükümetin yaptığı hataların cezalarını millet ödeyecek.

Nasıl, mutlu musunuz akepeliler

Anca öyle kurtarırsın

Halen Malezya Başbakanı olan Enver İbrahim’i:

1997 yılında, IMF ve Dünya Bankası’nın ekim toplantılarında Hong Kong’da tanıdım…

Bana:

Uzakdoğu’nun saygın liberal politikacılarından biri olduğu söylenmişti…

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O günlerde…

Hong Kong’da gazetecilerin gözleri önünde George Soros’la kavga eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in hükümetinde Hazine Bakanı idi…

Ama…

Yaşadıkları ekonomik krizden kendini sorumlu tutmak yerine IMF’i ve Soros’u suçlayan kendi başbakanına muhalefet edecek kadar da ilkeliydi:

“Yaşanan ekonomik krizde dış güçleri suçlamak aklı dışı” diyordu…

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1998’de Başbakan yardımcısı olan İbrahim, yanında çalışan 24 yaşındaki bir genç adamın:

“Benimle cinsel ilişki yaşadı” şikâyeti üzerine (Malezya’da eşcinsel ilişki suç sayılıyor. 20 yıl hapis ve ömür boyu siyasetten men yasağı veriliyor) yargılandı…

Yargılama sonunda 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı…

2015 yılında Malezya Yüksek Mahkemesi “eşcinsel ilişki” suçlamasıyla verilen hapis cezasını onayladı…

Hapse konuldu…

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Hapisteyken eşine bir parti kurdurdu…

İlk seçimlerde eşinin liderliğindeki parti iktidara geldi…

Enver İbrahim hakkındaki siyaset yasağı kaldırıldı…

Yapılan yeniden yargılamayla beraat etti…

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Erdoğan’ın ABD’de görüştüğü kişilerden biri de…

İşte bu merhalelerden geçen…

Ancak…

Piyasa ekonomisinden ve IMF ile olan ilişkilerinden asla vazgeçmeyen Malezya Başbakanı Enver İbrahim idi…

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Acaba ne görüştüler?..

İbrahim, Erdoğan’a:

“IMF’le anlaş, korkma; ancak öyle kurtarırsın” demiş olabilir mi?.

İki küçük bi büyük

Kırklareli’ndeki ilk okul beşinci sınıf öğretmeni, ertesi gün pikniğe götüreceği çocuklara:

“Yarın hepiniz yanınızda bir büyükle gelin” dedi…

Ve pikniğe gidildi…

Hüsmen’in çocuğu Hasip’in önündeki iki küçük rakı şişesi, öğretmenin dikkatini çekti:

“Bunlar ne Hasip?” diye sordu…

“Örtmenim” diye başladı Hasip, “dün gice bubamla Ramiz aga iki büyük rakıyı içince bunlar kaldı; bubama ‘örtmen bi büyük’ dedi deyince; ‘tamam işte be yaa’ dedi, iki küçük bi büyük eder…”.

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Kıssadan hisse:

Çocuk eğitimi evde başlar…

Destek Kemal Bey’den

Görünen o ki:

2024 İstanbul yerel seçimlerini (Aday gösterilirse) Ekrem İmamoğlu, Ankara’yı ise Mansur Yavaş yine ve çok daha büyük farkla kazanacaklar…

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Soru:

Bu durumda muhalefet partilerinin hedefi ne olmalı?..

Cevap:

İlçe belediyelerinde de güçlü ittifaklar oluşturmak…

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Peki muhalifler ne yapıyor?..

İmamoğlu ve Yavaş’ı yemek için el ele verirken:

En büyük desteği:

CHP Genel Başkanlık koltuğuna kendini kelepçeleyen Kılıçdaroğlu’ndan alıyorlar…