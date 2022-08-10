“Devlet” dediğimizde aklıma ilk gelen adreslerden biridir İçişleri Bakanlığı…

Bir süredir, heyecan ve tedirginliğin hakim olduğu bekleyiş var. Kaymakamlar, Emniyet Müdürleri ve Valiler kararnamesi bekleniyor.

İddia o ki; bazı sıkıntılar yüzünden saraya gönderilen kararnameleri, Tayyip Erdoğan tutuyor…

İddia o ki; Tayyip Erdoğan, seçime İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ona bağlı teşkilat yapısıyla gitmek istemiyor…

İddia o ki; Eli kulağında… Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı görevinden alınması an meselesi…

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Ankara’nın derin koridorlarında kulaktan kulağa fısıldanan bir iddia daha vardı. T24’den gazeteci arkadaşım Tolga Şardan kaleme almış. Alanında en iyi isimlerin başında gelir Tolga Şardan… Tüm teyitlerini almadan haberi yazdığını sanmam.

Şardan’ın “Emniyet’ten haberler: Üst düzey yöneticinin yasak aşk macerası, Menzilci polis müdürüne yeni atama, Mersin Emniyeti’ni karıştıran tayinler…” başlıklı dünkü yazısından bir bölümü alıntılayacağım:

-Gündem yoğunluğu nedeniyle Büyüteç’te yer veremediğim konular var.

-Emniyet teşkilatını yakından ilgilendiren bekleyen başlıklardan bir bölümünü bugün aktaracağım.

-Bu başlıklardan ilki, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Ankara’daki merkez karargâhında bir süredir dilden dile dolaşan “yasak aşk” olayı.

–Yasak aşkın bir tarafı merkez teşkilatında üst düzey görev yapan bir polis müdürü. Diğer taraf ise, kadın avukat.

-Hemen baştan belirteyim; yaşananları özel hayat içinde değerlendirmek mümkün.

Ancak söz konusu polis müdürü sıradan bir kişi değil. Kendisinin aynı zamanda operasyonel bir birimin başı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Emniyet’teki A takımında yer alması açısından haber değeri olduğu kanaatindeyim.

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–Olayın ayrıntılarına geçiyorum.

İddiaya göre; söz konusu polis müdürünün, başında bulunduğu birimle ticari ilişkisi olan bir firmanın avukatı ile yaklaşık iki yıldır devam eden birlikteliği vardı.

-Beraberlik dönemi içinde çiftin birbirlerine gönderdikleri yazılı ve sözlü mesajlar oldu elbette. Mesajların içeriğinde, kolayca tahmin edileceği üzere birlikteliği anlatan tanımlamalar mevcut.

-Birliktelik devam ederken; bir süre önce avukat, polis müdürü sevgilisine evlenmek istediğini söyledi.

-Ancak bu istek, polis müdürünün aynı zamanda evli olması nedeniyle kabul edilmeyince, ilişkide yeni bir dönem başladı.

-Avukat kadın, geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü yönetimini yaşananlardan haberdar etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel’e ulaşan kadın avukat, polis müdürüyle arasında geçen yazışmaları aktardı.

-Gürsel, İçişleri Bakanı Soylu’yu gelişme hakkında bilgilendirdi. Soylu, söz konusu polis müdürünü çağırıp bizzat görüştü.

-Polis müdürünün ekibinde bulunmasından dolayı zor durumda kalan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olaydan haberdar olması halinde sorun yaşanacağını belirterek polis müdüründen görevden ayrılması talimatını verdi. Talimat üzerine söz konusu polis müdürü görevden ayrıldı.

-Ortaya çıkan süreçle ilgili adı geçen polis müdürü hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü henüz bir inceleme başlatmış değil. Zira Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın, Soylu’nun ekibindeki polis müdürlerine yönelik soruşturma açmaya gücü yetmiyor.

-Bunun önemli bir örneği yakın geçmişte iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın aranırken Ankara’ya gelip Soylu ile görüştüğünün ortaya çıkmasında yaşanmıştı. Görüşmeyi sağlayan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile KOM Dairesi Başkanı Mahmut Çorumlu hakkında hiçbir idari işlem yapılamadı.

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Tayyip Erdoğan ve eşi Emine hanım, bu tip konularda çok hassastır. Zor affederler… MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de öyle…

Bildiğim; sadece Tolga Şardan’ın yazısında bahsettiği olay değil, benzer nitelikte başka skandallar da var kulaklara giden…

İddia o ki; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya giden bir ziyaretçi daha sonra Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı da ziyaret etti. Hulusi Akar, ziyaretçinin anlattıklarına çok sinirlendi. Daha sonra, konuyu Süleyman Soylu’ya açtı. Mevzu, Hulusi Akar ile Süleyman Soylu arasında gerileme sebep oldu, tartıştılar. Olup bitenlerden Tayyip Erdoğan da haberdar edildi.

Ee, ne mi oldu?..

Kaynağımın iddiasına göre; “eli kulağında”…

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.