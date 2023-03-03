Elektrikli otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesi

Elektrik motorlu binek otomobiller için özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahları arttırıldı. Buna göre, motor gücü 160 kilovatı aşmayan ve vergi oranı yüzde 10 ile 40 arasında değişen araçlarda matrah, 700 bin TL’den 1 milyon 250 bin TL’ye çıkarıldı. Motor gücü 160 kilovatı aşan ve vergi oranı yüzde 50 ile 60 arasında değişen elektrikli araçlarda ise matrah, 750 bin TL’den 1 milyon 350 bin TL’ye yükseltildi.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, sadece elektrik motorlu olan binek otomobillerin ÖTV matrah limitleri arttırıldı.

Motor gücü 160 kilovatı aşmayan ve vergi oranı yüzde 10 ile 40 arasında değişen araçlarda matrah, 700 bin TL’den 1 milyon 250 bin TL’ye çıkarıldı. Motor gücü 160 kilovatı aşan ve vergi oranı yüzde 50 ile 60 arasında değişen elektrikli araçlarda ise matrah, 750 bin TL’den 1 milyon 350 bin TL’ye yükseltildi. (ANKA)