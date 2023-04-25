Elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybetti
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Elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybetti

Bursa’da bir apartmanın 3üncü katında elektrikli battaniyeden çıktığı üzerinde durulan yangında dumandan etkilenen Bayram Ali Çetin (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi 6 Nolu Sokak’ta, 3 katlı bir apartmanın 3üncü katında oturan 2 çocuk babası Bayram Ali Çetinin evinde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eve giren ekipler, Çetini banyo girişinde yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İlk incelemede elektrikli battaniyeden çıkmış olabileceği değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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