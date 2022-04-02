Elektrikli araçta fiyatı “makul” kârla işletmeci belirleyecek

Elektrikli araç sayısı hızla artarken, ilgili mevzuat da şekilleniyor. EPDK, “Şarj Hizmeti Yönetmeliği” yayımladı. Buna göre, otomobillere elektriğin ne kadara satılacağına işletmeci karar verecek…

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrikli araçlar için “Şarj Hizmeti Yönetmeliği” yayımladı.

Yönetmelikte, elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı istasyonların işeltilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelikteki bazı düzenlemeler şöyle:

FİYATI İŞLETMECİ BELİRLEYECEK: Şarj hizmeti fiyatını işletmeci serbestçe belirleyebilecek.

Şarj hizmeti fiyatı, elektrikli araca aktarımı yapılan birim enerji fiyatı (TL/kWh) cinsinden uygulanacak.

FARKLI FİYAT OLABİLİR: Farklı tip ve güçteki şarj üniteleri için farklı fiyatlar belirlenebilecek.

EKSTRA BEDEL TALEP EDİLEMEYECEK: Uygulanan şarj hizmeti karşılığında, şarj hizmeti fiyatı esas alınarak hesaplanan bedel dışında bağlanma bedeli, işlem başlatma bedeli, şarj ekipmanı kullanımı bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun ayrı bir bedel talep edilemeyecek.

FİYAT İLAN EDİLECEK: Fiyatlar internet sayfası, dijital mecralar ile şarj istasyonlarından da erişilebilecek şekilde eş zamanlı olarak ilan edilecek.

MAKUL ÖLÇÜDE KÂR: Şarj hizmeti fiyatı, şarj istasyonlarının kurulması ve şarj ağı oluşturulmasına esas yatırım maliyetleri, işletme maliyetleri, amortismanlar, elektrik enerjisi edinim maliyetleri ile vergi, pay, fon gibi yasal yükümlülüklere ilaveten makul ölçüde karlılık dikkate alınarak belirlenir.

EN FAZLA YÜZDE 25 İNDİRİM: Şarj ağı işletmecilerinin uygulayacağı şarj hizmeti fiyatı, sadakat sözleşmesi akdettiği kullanıcılara uyguladığı en düşük şarj hizmeti fiyatının %25 fazlasını aşamaz.

ÜYELİK BEDELİ YOK: Şarj ağı işletmecileri sadakat sözleşmesi akdettiği kullanıcılardan sadakat sözleşmesi kapsamında sözleşme bedeli, üyelik bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun ayrı bir bedel talep edemez.

REZERVASYON PARASI İADE EDİLECEK: Şarj ağı işletmecisi tarafından sunulan rezervasyon hizmeti kapsamında kullanıcıdan ücret alınması halinde, bu ücret ilgili rezervasyon kapsamında kullanıcının şarj hizmetini almasından sonra iade edilir.

PARK PARASI: Şarj ağı işletmecisi tarafından şarj hizmetinin tamamlandığına ilişkin kullanıcıya bilgi verilmesi şartıyla şarj istasyonundan ayrılmayan kullanıcılardan ilave bedel alınabilir.

EPDK YETKİLİ: Lisans almak isteyenler EPDK’nın Başvuru sistemi üzerinden başvuruda bulunacak.

49 YILLIK LİSANS: Lisanslar en fazla 49 yıla kadar verilecek. Lisans alan işletmeci 6 ay içinde en az 5 ilçede, en az 50 şarj ünitesi kuracak.

OTOYOLDA HIZLI ŞARJ: Otoyollar üzerindeki şarj ünitelerinin en az yarısı hızlı olacak (DC 50 kW ve üzeri)