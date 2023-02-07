Elbistan’dan yardım çağrısı: Elbistan ölüme terkedildi

Pazarcık ve Elbistan merkezli olarak dün meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar enkazda kalan yakınlarının kurtarılması için yardım bekliyor.

Elbistan’da geceyi soğukta geçiren bir depremzede, “Uçan enkazların altında bütün canlılar canlıyken öldü. Bir Allah’ın kulu gelmedi. Elbistan ölüme terkedildi” dedi. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise, “Kurtarama ekibi yok. Ekmek yok, su yok. Hastanede doktor yok. 300’ün üzerinde yıkılmış bina var Elbistan kaderine terkedildi” dedi.

Kahramanmaraş’ta dün öğlen yaşanan depremin ardından Elbistan ve Afşin ilçesinde birçok binada hasar meydana geldi. Geceyi dışarıda soğukta geçiren vatandaşlar enkaz altındaki yakınları için yardım istedi.

“ENKAZLARIN ALTINDA BÜTÜN CANLILAR CANLIYKEN ÖLDÜ”

Çocuklarının enkazın altında olduğunu söyleyen bir vatandaş, gözyaşlarını tutamayarak, “O çocuklara ben bakıyordum, babası ölmüştü. 4 yaşındaydı” diye yakındı. Başka bir vatandaş da, “Hiç kimse ulaşmadı. Herkes üşüyor, çadırlar kurulmadı. Uçan enkazların altında bütün canlılar canlıyken öldü. Bir Allah’ın kulu gelmedi. Elbistan ölüme terkedildi” diye konuştu.

ÇETİN ARIK: “EKMEK YOK, SU YOK, 300’ÜN ÜZERİNDE YIKILMIŞ BİNA VAR”

Bölgeye gelen CHP Kayseri Milletvekili Dr. Çetin Arık ise şunları söyledi:

“Kurtarama ekibi yok. Ekmek yok, su yok. Hastanede doktor yok. Elbistan kaderine terkedildi. 300’ün üzerinde yıkılmış bina var. Hiçbirinde çalışma yok. Sesler geliyor, ‘Kurtarın bizi’ deniyor ama bir tane profesyonel çalışma yok. Şu anda Elbistan’a giden bütün yollar kapanmış. Bu yolların açılıp yardımların Elbistan’a ulaştırılması lazım. Annelerin feryadını görüyorsunuz ‘Bebeğim’ diye ağlıyor.” (ANKA)