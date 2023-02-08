Elbistan’da yıkılan binada hakim çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı
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Elbistan’da yıkılan binada hakim çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, depremde yıkılan binanın altında kalan hakim çift Şeyda ve Bayram Korkmaz’ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Hakim şeyda Bayramın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 ili etkileyen depremde Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde görev yapan hakim çift Şeyda ve Bayram Korkmaz yaşadıkları evin yıkılmasıyla göçük altında kaldı. Gece yarısı enkazda çalışma yürüten kurtarma ekipleri çiftin cansız bedenine ulaştı. Hakim Şeyda Korkmaz’ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Bayram Korkmaz’ın Elbistan’da, eşi Şeyda Korkmaz’ın da yarın memleketi Karamanın Ermenek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

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Elbistan’da yıkılan binada hakim çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı
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