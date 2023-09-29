Elazığ’da silahlı kavga: 1 ölü
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Elazığ’da silahlı kavga: 1 ölü

Elazığ‘da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Zafran Mahallesi Hamdi Başaran Caddesi yakınlarındaki arazide iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada Yusuf S. vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yusuf S’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

(AA)

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