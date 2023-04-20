Elazığ’da korkutan deprem!

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 01.44’te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem in yaklaşık 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: