Elazığ’da atıksu arıtma tesisi yaptırılacak
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Elazığ’da atıksu arıtma tesisi yaptırılacak

Elazığ Belediyesi tarafından Atıksu Arıtma Tesisi yapımı için ihale düzenlenecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi (Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimli Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesi) yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale, Elazığ Belediyesi Fırat toplantı salonunda 6 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek.

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