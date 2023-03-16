El Salvador’da binlerce mahkum daha ‘mega’ cezaevine nakledildi

Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin talimatıyla yapılan 40 bin kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesine 2 bin çete üyesi daha götürüldü.

Cumhurbaşkanı Bukele, Twitter hesabından çete üyelerinin hapishaneye götürülme anının görüntülerini paylaşarak, mücadelenin devam edeceğini bildirdi.

Bukele, “Bugün yeni bir icraat gerçekleştiriyor ve 2 bin kişilik ikinci çete grubunu Terörle Mücadele Merkezi’ne (CECOT) sevk ettik. Böylece dünyanın en çok eleştirilen hapishanesinde yaşayan çete üyesi sayısı 4 bine ulaştı.” ifadesini kullandı.

Bukele’nin paylaştığı videoda, çete mensuplarının yoğun güvenlik önlemleri altında kısa şortlu, dövmeli vücutlu ve çıplak ayaklarıyla hapishaneye taşındığı anlar gösteriliyor.

Mega hapishaneye en son 26 Şubat’ta 2 bin çete üyesi götürülmüştü.

San Salvador’a 74 kilometre mesafede Tecoluca kasabasındaki bir vadide, 166 hektarlık alanda mega olarak adlandırılan hapishanenin açılışı 2 Şubat’ta yapılmıştı.

Çetelere karşı mücadele amacıyla inşa edilen ve Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olduğu belirtilen “Terör Muhafaza Merkezi” Devlet Başkanı Bukele tarafından açılmıştı.

Ülkede mevcut cezaevi kapasitesinin 30 bin civarında olduğu kaydediliyor.

Halk OHAL’den memnun

Amerikan Merkez Üniversitesinin Ekim 2022’de yayımladığı bir ankete göre, El Salvadorluların yüzde 75,9’u hükümetin olağanüstü hal (OHAL) kararını yerinde buluyor ve Bukele politikalarının suç oranlarını azalttığını düşünüyor.

Bukele, 24 Kasım 2022’deki konuşmasında, OHAL kapsamında mart ayından bu yana 60 binden fazla kişinin tutuklandığına işaret etmiş, bu tür önlemlerin cinayetle suçlanan bazı çete mensuplarının arandığı Comasagua kentinde de işe yaradığını söylemişti.

El Salvador’da alınan sıkı önlemlerin ardından 2022’nin Ocak-Ekim döneminde işlenen cinayet sayısının 2021’in aynı dönemine göre yüzde 38 azaldığı belirtiliyor.

MS13 çetesi sorumlu tutuluyor

El Salvador’da 27 Mart’ta bir aylığına OHAL ilan edilmiş, daha sonra bu karar her ay yenilenmişti.

Bukele, 30 Haziran’da silahlı gruplara yönelik savaşın yoğunlaşacağını söylemişti.

Ülkede mart başından bu yana çete üyelerine yönelik operasyonlarda 100’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, gözaltına alınanların sayısının 65 bini aştığı bildirilmişti.

Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden MS13 çetesini sorumlu tutuyor.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor. (AA)