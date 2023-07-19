El Salvador açıklarında şiddetli deprem

Orta Amerika ülkesi El Salvador’un Pasifik Okyanusu kıyısı açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin Intipuca bölgesinin 43 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

Pasifik Okyanusu kıyısı açıklarındaki deprem, yerin 70 kilometre derinliğinde kaydedildi.

El Salvador’a komşu ülkeler Honduras, Nikaragua ve Guatemala’da hissedilen deprem, halk arasında korkuya yol açtı.

Sarsıntıyı hisseden sakinler evlerini terk ederek panik içinde sokağa döküldü.

İlk belirlemelere göre, deprem can veya mal kaybına neden olmadı.

(AA)