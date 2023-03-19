Ekvador’da 6,5 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var

Ekvador’un Guayas eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği, 381 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Guayas eyaletinin Balao kasabasında meydana gelen deprem, ülkenin diğer eyaletlerinde ve güneydeki Peruda da hissedildi. Ekvador medyası, depremde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 381 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ekvador hükümeti, yardımların ve çalışmaların koordinasyonlu bir şekilde sürdüğünü duyurdu. Hükümetten yapılan açıklamada, 44 binanın yıkıldığı, 90 binanın da hasar gördüğü ifade edildi.

Ekvador Devlet Başaknı Guillermo Lasso, depremin merkez üssünün güneyindeki Machala bölgesinde hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret etti. (DHA)