Eksik ya da yanlış tedaviler vajinismusu yeniden tetikleyebilir

İstemsiz kasılma nedeniyle ilişkiye girememe sorunu olan vajinismus en sık görülen kadın cinsel işlev bozukluğudur. Doğru tedavi edilmediğinde farklı şekillerde devam edebilir…

Gördüğüm tedavi neden işe yaramadı?

SORU:

2 yıldır evliyim. Vajinismus sorunum vardı, başladığım tedavi 10 gün önce bitti ama ben hala acı çekiyorum. Acaba neden böyle oldu? Cinsellik böyle bir şey mi yoksa tedavi mi tam olmadı? D.A./ Konya

CEVAP:

Genellikle iyi tedavi edilmeyen vajinismus disparoni denilen ağrılı ilişkiye dönüşerek devam eder. Dispa­roni zorla da olsa ilişkiye girebilmeyi ama ilişkiden haz almak yerine acı çekilmesi şeklinde tanımlanır. Bunun nedeni cinsel terapinin merkezine haz alma ve doyumlu bir cinsellik ye­rine mekanik bir şekilde penis-vajina ilişkisini koymaktır. Neyse ki bunun da tedavisi vardır. Daha fazla tensel temas, daha fazla sevişme ve uyarıl­manın artırılmasıyla bu sorun aşıla­bilir. Biraz sabırlı olmalı, kendinize zaman tanımalısınız

Yaşadığım kaygının bir çaresi var mı?

SORU:

29 yaşında bekar bir erkeğim. Geçen yıl alkolü fazla kaçırıp üstüne bir de sevişmeye kalkınca sertleşme sorunu yaşadım. O günden beri bir daha karşı cinsle yakınlaşamadım. Bu kaygının bir tedavisi var mı? S.A./ İstanbul

CEVAP:

Erkeklerde cinsel performans ve güç neredeyse her şeydir. Buradaki en küçük bir aksama domino taşları gibi tüm benlik algısını bozabilir. Herke­sin içinde baskılayıcı yasaklayıcı ve sürekli eleştirip yargılayan bir iç ses vardır. Birkaç kadeh alkol bu iç sesi susturup psikolojik bir rahatlama sağladığı için performans kaygısı olan erkekler için faydalı olabilir. Sizin yaşadığınız olay ciddi bir özgüven kaybına neden olduğunu gösteriyor. Bu sorun cinsel terapi ile düzeltilebilir bir durumdur. Bu sorunu aşmak için bir uzmandan destek almanız, karşı cinsle yeniden yakınlaşma yollarını aramanız uygun olur.

İlaç kullanırsam başarılı olur muyum?

SORU:

26 yaşındayım. Yabancı bir kadınla yaşadığım ilk cinsel deneyimimde sertleşme sorunu yaşadım. Yeniden denemek istiyorum. Aynı durumu bir daha yaşarsam kendimi toparlayamam, sertleşme sağlayan ilaçlar kullansam başarılı olur muyum? M.Ç./ Niğde

CEVAP:

Özellikle erkeklerde ilk cinsel dene­yimin nasıl yaşadığı sonraki cinsel yaşamın temelini oluşturuyor. Eğer beklenmeyen olumsuz bir durum ya­şanmış ise bunun etkisi yıllarca süre­biliyor. İlk cinsel deneyimin sorunsuz yaşanması için uygun ortam, uygun partner, uygun ve yeterli uyarı gibi bazı koşulların yerine gelmesi gerekiyor. Sizin durumunuzda bir erken boşalma ya da sertleşme sorunu zaten beklenen olağan bir durumdur. Bu koşullarda yeniden denemeniz ilaç kullansanız da aynı şekilde sonuçlanabilir. Bu nedenle sabırlı olmanız cinselliği sevgi ve güven ve tutkunun olduğu gerçek bir ilişki içinde yaşamanız uygun olacaktır