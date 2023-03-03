Ekşi Sözlük yeniden kapatıldı

Ekşi Sözlük’e erişim, 21 Şubat’ta getirilen yasağın dün Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kaldırılmasının ardından bugün yeniden engellendi. İfade Özgürlüğü Derneği’nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz, kararla ilgili, “Beklendiği üzere, engel kaldırma kararına itiraz edilmiş. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, itirazı kabul ederek platformu tekrardan erişime engellemiş. Karar bu aşamada ‘kesin’ olduğu için tek çare Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak. AYM de bu başvuruya 2-3 sene bakmaz” dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 21 Şubat 2023’te Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirmiş. Engel kararı, dün Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kaldırılmış ve Ekşi Sözlük yeniden erişime açılmıştı.

Edinilen bilgiye göre; BTK, mahkemenin engel kaldırma kararına itiraz etti. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, BTK’nın itirazını kabul etti ve Ekşi Sözlük’e erişim bugün yeniden engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

“Beklendiği üzere, engel kaldırma kararına itiraz edilmiş. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, itirazı kabul ederek platformu tekrardan erişime engellemiş. Karar bu aşamada ‘kesin’ olduğu için tek çare Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak. AYM de bu başvuruya 2-3 sene bakmaz.

Bir taraftan AYM, Twitter için 2014 yılında 10 gün içinde, YouTube için yaklaşık 2 ay içinde karar verirken Wikipedia başvurusunu 2,5 yıl bekletmişti. Benzer şekilde Oda TV, Independent Türkçe ve JinNews için yapılan başvuruları da 2020’den beri bekletiyor ve karar vermiyor. Hatta Oda TV başvurusu, Ağustos 2020’den beri karar aşamasında bekliyor. Bu dosyada Adalet Bakanlığı görüş de verdi. AYM’nin Birgün, Diken, Sendika.Org ve Wikipedia kararları ışığında, Oda TV başvurusu, bekletilecek bir başvuru da değil. Derhal karar verilmeliydi.

Kısacası, 8/A maddesi kapsamında alınan tüm kararlar siyasi nitelikli ve basın, internet medyası ve platformları susturmak amacı gütmektedir. AYM de süreci yavaşlatarak etkili olabilecek tüm başvuru yollarını ortadan kaldırmakta, AİHM’e yapılacak başvuruları da ötelemektedir.” (ANKA)