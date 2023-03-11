Ekrem İmamoğlu’ndan Zeydan Karalar’a ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret ederek, perşembe günü yapılacak Adana Deprem Eylem Planı toplantısıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. İmamoğlu, “Bu oy meselesi ya da seçim meselesi değil, insan hayatı meselesidir” sözleriyle toplantının önemine dikkat çekti. Karalar ise “İstanbul’da başlatılan çalışmalardan da yararlanıp Adana’yı depreme dirençli bir şehir yapma kararlılığındayız” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti.

“İSTANBUL’UN BİLGİ BİRİKİMİNİNDEN DE YARARLANARAK ADANA’YI DEPREME DİRENÇLİ BİR KENT YAPMAYA KARARLIYIZ”

Adana Deprem Eylem Planı çalışmaları kapsamında gerçekleşen ziyarette, Ekrem İmamoğlu’na Adana hassasiyeti için bir kez daha teşekkür eden Başkan Zeydan Karalar, “Allah korusun, İstanbul’u tehdit eden deprem riskini biliyoruz. Onunla ilgili önemli çalışma başlattınız. Biz de bu çalışmalarınızdan yararlanmak istedik. Sizin dışınızda yürüttüğümüz çalışmalarımız da var ama kendi çalışmalarımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, bilim kurulunun çalışmalarıyla birleştirip Adana’yı depreme dirençli kent yapma kararlılığındayız. Bununla ilgili önümüzdeki perşembe günü önemli bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Her şey için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“ÜLKEMİZİN 1. MESELESİNİN DEPREM OLDUĞUNU HALKIMIZA UNUTTURMAMALIYIZ”

Toplantının önemine vurgu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şunları söyledi:

“Değerli akademisyenler sizin aracılığınızla, çok önemli ve detaylı açıklamalarıyla Adanalı dostlarımızı, hemşehrilerimizi bilgilendirecekler. Bilgilendirmeyle birlikte aynı zamanda bir eylem planı olma özelliğiyle de kıymetli bir çalıştay. Bizde hangi bilgi varsa sizde olmalı, sizde hangi bilgi varsa bizde olmalı. Bizler yöneticiler olarak, ülkemizin birinci meselesinin deprem olduğunu halkımıza asla unutturmamalıyız. Her an öncelikli mesele diye sahaya taşımalıyız. Bu ne oy meselesi, ne seçim vaadi meselesidir, bu insan hayatı meselesidir. Ben şimdiden Adana Deprem Eylem Planı toplantısının çok faydalı geçeceğini görüyorum. O gün de yine Adana’da olmaktan mutluluk duyacağım. İnşallah kuvvetli ve kararlı bir başlangıcı sizin önderliğinizde Adana’da da hep birlikte başlatırız.”

(ANKA)