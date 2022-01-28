Ekrem İmamoğlu’ndan Süleyman Soylu’ya sert yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Dedikodunun değil iyiliğin zamanı’ diyen Bakan Soylu’ya sert tepki: Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Bu nasıl bir İmamoğlu korkusu, bu nasıl İstanbul sevdası?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da 24 Ocak Pazartesi yaşanan yoğun kar yağışı, çalışmalar ve İBB’ye yönelik eleştirilere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sarıyer’de bir balıkçı restoranında yemek yerken çekilen görüntüleriyle ilgili konuşan İmamoğlu, “Yemeği iptal etmeyi düşündüm, ancak büyükelçinin geldiğini öğrenince gittim” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

* İBB başkanı olmak bir kere dünyanın ilgisini çeker. İstanbul demek zaten Türkiye demek. Hatta siyasi espriyi burada dile getirelim.

* Az önce birçok beyanatını dinlediğimiz cumhurbaşkanımızın da bir beyanatı var ‘İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder.

* İstanbul tarihinde bu kadar yabancı ülke misyon şefleriyle bu kadar kısa sürede görüşme yapmış başka başkan yoktur diye düşünüyorum.

YEMEK TARTIŞMALARI

* Görüşmediğimiz dünya ülkesi kalmadı. Böyle bir ortamda İngiltere Türkiye’nin en yoğun ticari ilişkileri olan ülkelerin başında geliyor.

* İngiltere büyükelçisi bizim makamımızda ziyarete geldi. Aralık başında. Orada böyle bir hafif de bir iyi ilişki teması üzerinden böyle bir görüşmeyi o gün konuştuk.

* Şöyle konusu geçti bir yemek yiyelim. İstanbul’da hatta balıkçıyı bile belirleyerek, bir Karadeniz vesaire üzerinden balıkçıyı bile belirleyerek böyle bir yemek konuştuk. Ve 25 gün öncesinden restoranda rezervasyon yapıldı.

“ÇİRKİN OLAN FOTOĞRAF ÇEKİLMESİ”

* Ve biz rezervasyon yaptığımız restoranlara gidenler bilir camları açıktır, en açık yerinde , bunun girildiği yoktur ki. Kaldı ki yan masamızda oturan bir aile var. Çirkin olan şey oradan bir fotoğraf çekilmesi.

*Oradaki bir vatandaş çekmiş, siyasi girintileriyle ilgili başka detaylar da var şimdi o konuya girmeyeceğim.

*İşlerimizi AKOM’da yola koyduktan sonra gidişi normal karşıladım. 8 civarı yemekten kalktık yolda karın daha da yoğunlaştığını gördük eşimle AKOM’a geçtik.

*Bizim trafiğimiz bu yani burada bunu bir kusur yerine koymak… Ha şu tartışıldı, bir fotoğraf çekildi, işin içerisinde başka kumpaslar var ama bu konuya girmiyorum.

*Siyasi tarafına da girmiyorum. Bir siyasetle ilintisi olan kişi tarafından çekilmesi kime gönderildiği her detayı biliyorum.

*Ya ben umursamadım. İkincisi sayın büyükelçisi masada. Bir de karın arasına bu açıklamayı yapacağım! Ben AKOM’dan ayrılıp geçtim zaten yemeğe.

BAKAN SOYLU’YA TEPKİ

* Ben eşimle bir temsiliyet yemeğine gidiyorum. Bugün de başka yerlere gideceğim bir sürü işim var. Güvencemiz devletimiz. Ne diyorsun sen Allah aşkına ya?

* ‘Dedikoduyu bırak iyiliğin zamanı…’ Çok ciddi ve hayati bir meseledir. Birileri fotoğrafımızı masanın altından çekmiş falan bunların hiçbir önemi yok.

*Bu benim memleketimin, şahsımın, ailemin herkesin güvenliği meselesidir. İçişleri Bakanı “İyiliğin zamanı…” Gırgır yapacak zamanı değil.

* Bu tarzı bu ülkede çok ağır şeylere sebep oluyor. 55 gün önce 557 terörist dedin, 20 gün önce ben valiliğe dilekçe yazdım.

*Yollayın bana gereğini yapayım diyorum. Her dediği lafın altı boş çıkıyor. İşin gücün başka.

*MOBESE görüntüleriyle ilgili kendi şahsi başvurumu yaptım, kurumsal başvurumu yaptım. İstanbul Başsavcılığı’nı da göreve davet ediyorum.

* Ben bu olayı yaşadığım akşam valimizi aradım. Kendisine mesaj attım bunu dilekçe kabul edebilirsiniz dedim. Valiye mesajımı attım. Söz uçar yazı kalır. Yetinmedim ertesi gün bir daha attım.

* Sayın Bakan sen MOBESE kamerası için mi İstanbul’a geldin? İstanbul’a gelip MOBESE’de kestirilen kayıt ve bu süreci yönetmek için mi İstanbul’a geldin?

* Bu nasıl bir İmamoğlu korkusu, bu nasıl İstanbul sevdası? Öyle kabadayılık… Kabadayılık saygın bir kavramdır, o da yakışmıyor sana , devletin sana verdiği görevi yap.

*Bütün bunları ben de buradan mesaj yolluyorum ayın Cumhurbaşkanımı bütün bunların sorgulanması sorumlularından da hesap sorulması lazım. Hakkımı sonuna kadar savunacağım.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A YANIT

İmamoğlu, (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir gazetecinin “İran’a borç dolayısıyla elektrik kesintisi” iddiasına ilişkin sorusuna verdiği “Biz İstanbul değiliz) açıklamasına şu yanıtı verdi:

*Sayın Cumhurbaşkanı siz de İstanbul Büyükşehir Belediyesisiniz. Allah aşkına İran’la doğalgaz münasebetinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkisi ne?

AKOM GÖNDERMESİ

* Sayın Cumhurbaşkanı İBB Başkanı iken AKOM yoktu. AKOM’un olmadığını buradan hatırlatayım.

*Biz mazeret üretmiyoruz engellemeleri sorunları ifade ediyoruz ama gümdü gümdür de iş yapıyoruz. Mazeret üretmiyoruz ama engelleniyoruz.

*Biz başından beri ekonomik olsun süreçlere dair olsun uyarılarımızı yapıyoruz. şu son dönemdeki ekonomik farklar 11 belediye başkanı hemen toplandık. iki buçuk saat Zoom’da toplantı yaptık.

*Biz birbirimizden muhteşem güç alıyoruz. Günün sonunda şunu söylüyoruz biz vatandaşımızın yanındayız bu kış koşullarını beraber atlatacağız.

* Ama şunu şunu yaparsanız hizmet kolaylaşır. Örneğin bizim mazot tükettiğimizden KDV almayın.

*Bu önerileri yapıyoruz. Engellenmedi deniyor ya birkaç madde sırlayayım; 300 otobüs alınması niye engellenir?

*Biz gittik kendi koşullarımızla 160 otobüs aldık. Zamanında ihmal etmişsiniz ama otobüs filosunu, zorlanıyor.

“GÜMBÜR GÜMBÜR İŞ YAPIYORUZ”

* Biz mazeret üretmiyoruz. Engellemeleri, sorunları ifade ediyoruz ama gümbür gümbür de iş yapıyoruz.