Ekrem İmamoğlu’ndan Sinan Ateş’in babaevine taziye ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in Bursa’daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Sinan Ateş’in annesi, İmamoğlu’na, “Ne koltuk kavgası vardı ne koltuk sevdası vardı ne böyle bir hevesi vardı. Çünkü kafası rahattı. Ben içime taş basarak, ben oğlumun toprağıyla duruyorum. Oğlum, güzel insan yetiştirmek için, insanları güzel yere çekmek için uğraştı. Bu mu olmalıydı sonucu” dedi. İmamoğlu, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le de telefonla konuştu. Ayşe Ateş, “Bu, bir kişinin değil, milletin meselesi artık. Herkes elini vicdanına koyacak” diye konuştu. İmamoğlu ise “Sinan Hoca’mızın, sizlerin hakkını, hukukunu sonuna kadar arayacağımızı ve takipçisi olacağımızı lütfen bilin” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Aralık 2022’de Ankara’da silahlı saldırıya uğrayan Doç. Dr. Sinan Ateş’in Bursa’daki baba evine bugün taziye ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, aileye başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. İmamoğlu, Sinan Ateş’in babasıyla konuşurken şunları söyledi:

“Bütün milletimizin vicdanı sızladı. Herkes acınızı paylaşıyor. Kalben bunu hissederek, insanlarımızın evinden başlayıp kademe kademe her yerden duyduğumuz duygu bu. Evladınızı millet, evlat yaptı. Ben, -hukuk, adalet hususunda zaten Genel Başkan’ımızın ifadelerini biliyorsunuz- tekrar etmek istemiyorum. Bu anlamda hem onun sözleri doğrultusunda hem de bizim insani tarafımızda bunun araştırılması, hesabının sorulması, hepimizin size karşı adalet, hukuk adına borcumuzdur. Bu duygumuzu lütfen bilin. Allah gani gani rahmet etsin.

İMAMOĞLU: BU ADALET TECELLİ ETMEK ZORUNDA

Hepinize sabır diliyorum. Dua ediyoruz. Allah bir daha yaşatmasın. Bu acılarla ülkemiz dönem dönem test oluyor ama gerçekten yakışmıyor ülkemize. Bu, adalet tecelli etmeyecek anlamına gelmez ki. Adalet işleyecek. Bugün Mudanya’daki konuşmamda söyledim. Adalet, hava ve su gibi. Ben, adaletsiz yaşayamam. Siz de yaşayamazsınız. Bu adalet tecelli etmek zorunda.”

SİNAN ATEŞ’İN ANNESİ: BU MU OLMALIYDI SONUCU

Sinan Ateş’in annesi ise İmamoğlu’na, “Ne koltuk kavgası vardı ne koltuk sevdası vardı ne böyle bir hevesi vardı. Çünkü kafası rahattı. Ben içime taş basarak, ben oğlumun toprağıyla duruyorum. Oğlum, güzel insan yetiştirmek için, insanları güzel yere çekmek için uğraştı. Bu mu olmalıydı sonucu” sözleriyle cevap verdi.

İMAMOĞLU: SİNAN HOCA’MIZIN, SİZLERİN HAKKINI, HUKUKUNU SONUNA KADAR ARAYACAĞIMIZI VE TAKİPÇİSİ OLACAĞIMIZI LÜTFEN BİLİN

İmamoğlu, daha sonra Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile telefonda görüştü. İmamoğlu, Ayşe Ateş’e de şunları söyledi:

“Eşinizin, evlatlarınızın, sizin hukuk ve adalet arayışında yanımızda olacağınızı bilmenizi istiyorum. Burada az önce anne ve babamıza da ifade ettim. Hem Genel Başkan’ımızın bu konudaki hassasiyetini ve düşüncelerini biliyorsunuz hem onu temsil etmek adına hem de kişisel olarak da hukuk, adalet hususundaki kararlılığımız adına Sinan Hoca’mızın, sizlerin hakkını, hukukunu sonuna kadar arayacağımızı ve takipçisi olacağımızı lütfen bilin.

“SİNAN HOCA’MIZ İÇİN DE BAŞIMIZ ÖNE EĞİLSİN İSTEMİYORUZ”

Hem bunu beyan etmek hem de acınızı paylaşmak için hem Sinan Hoca’mızın bütün milletimizin kalbine girdiğini, vicdanında onun için mücadele edeceğini hissettirdiğini de bilmenizi istiyorum. Sinan Hoca’mızın bu olayının, memleket adına çok sorgulanması gereken tarafları var. Hepimizin sorumluluğu. Bunu hepimizin kabul ettiğini biliniz. Biz bunları hukukla, adaletle çözüme kavuşturamazsak milletçe başımız aşağı eğilir. Çünkü bu tür olaylar, geçmişte de katledilen insanlarımız oldu. Çok kıymetli insanlar. Hâlâ faili meçhul şeklinde kenarda, köşede tutuluyor. İnanın, onlar adına hepimizin başı öne eğiktir. Sinan Hoca’mız için de başımız öne eğilsin istemiyoruz.”

AYŞE ATEŞ: BU, BİR KİŞİNİN DEĞİL, MİLLETİN MESELESİ ARTIK. HERKES ELİNİ VİCDANINA KOYACAK

Ayşe Ateş ise İmamoğlu’na, “Bu, bir kişinin değil, milletin meselesi artık. Herkes elini vicdanına koyacak” diye cevap verdi.

İMAMOĞLU: ADALET TECELLİ ETMEDEN TABİİ Kİ BURADA İNSANLARIN YÜREĞİNE SU SERPİLMEZ

Taziye ziyaretinin ardından İmamoğlu, evin önünde bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Nasıl geçti ziyaretiniz? Neler konuşuldu içeride” sorusu üzerine İmamoğlu, “Dertleştik, acıyı paylaştık. Adalet tecelli etmeden tabii ki burada insanların yüreğine su serpilmez. Memleketimizin her hanesine, Sinan Hoca’mızın da onun anneciğinin, babacığının, eşinin de her hanesine adalet diliyorum. Allah, memleketimizi adaletsizlikten korusun” dedi.

İmamoğlu, bir başka gazetecinin “Tetikçi hâlâ yakalanmadı. Aile, ‘Katiller Meclis’te’ dedi. Siz neler söyleyeceksiniz” sorusunu ise “Yani dediğim gibi, Allah memleketimizi adaletsizlikten korusun” diye cevapladı.

“BU ÜLKEDE FAİLİ MEÇHULDEN NİCE AİLELERİN CANI YANDI. BU TÜR SÜREÇLERİ MEMLEKETİMİZE YAŞATMAYACAĞIZ”

Bahçeli’nin “Sinan Ateş” sorusuna “İşine bak” yanıtı verdiği muhabire ilişkin soruya ise İmamoğlu, “Ben, bu konuda Genel Başkan’ımızın ve özellikle diğer liderlerin söylediklerine bakın diyorum. Ne diyorlar? ‘Mutlaka adalet için mücadele edeceğiz’ diyorlar. Ben de kendilerine söyledim. Hem onu temsil ediyorum hem de şahsım adına da ben dahil, bütün herkes, adaletin tecelli etmesi için bu sürecin, Sinan Hoca’mızın bu sürecinin takipçisi olacağız. Bu ülkede faili meçhulden nice ailelerin canı yandı. Hâlâ faili meçhul dolaplarında duruyor. Bu ve bu tür süreçleri memleketimize yaşatmayacağız” diye cevap verdi. (ANKA)