Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Canan Kaftancıoğlu’ açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile gerginlik yaşadıkları, bazı hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı yönündeki iddialarla ilgili konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurumun “2023 Yatırım ve Hizmet Bütçesi“ni İBB Meclisi’ne sunmadan önce Saraçhane’deki makam odasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. İBB Meclisi’nde 2023 yılı bütçesini konuşacaklarını aktaran İmamoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

“İBB bütçesini konuşacağız. Bütçe tabii belediyemiz adına çok önemli. Çünkü iki yönü var. Hem Cumhuriyetimizin 100. yılının bütçesini bugün meclise sunacağız ve onaylanacak. İlave olarak tabii ki seçim yılının içerisinde bir bütçe ve her yönüyle hassasiyet gerektiriyor. Biz bütçeyi yaparken özellikle bütçenin şeffaflığına, bereketine çok önem veriyoruz. Onu en tasarruflu bir biçimde kullanmayı, asla, israfa fırsat tanımayan bir şekilde olmasını önemsiyoruz bu yönüyle de kıymetli. Hem Cumhuriyetin 100. yılına yakışan, ama aynı zamanda seçim döneminin de bütün hassasiyetlerine, yani suistimal şekli olarak algılanan seçim dönemlerindeki bütçe yönetiminin tam tersine biz işini ciddiye alan ve yine işine odaklı bir bütçeyi meclise sunmuş olacağız bugün. Bizim için önemli bir kriter. Elbette yerel seçime giderken de yine önemli bir tarafı var. Son yılı aslında tamamlayan bir bütçe olacak. Tabii 2024 yerel seçimlerinden önce yine Kasım 2023-2024 yılında bütçesini hazırlayan yönetim olacağız ama bir yönüyle yerel seçim öncesi o en önemli yılın da bütçesini sunmuş olacağız. Enflasyon, ülkemizin ekonomi parametreleri, bizim hazırladığımız bütçede tabii ki önemli bir zemin oluşturuyor. Keşke bu kadar tabiri caizse, verilerin oynak olduğu, birbirini tutmadığı bir ortamda değil de daha tutarlı, bu kadar enflasyonist bir ortamın ürünü bir bütçe oluşturmasaydık ama buna rağmen en önemli tarafı dediğim gibi bereketi bol ama aynı zamanda bir yatırımcı bütçeyi meclisimizde bugün buluşturacağız.”

“KAFTANCIOĞLU NEZAKETLİ BİR HANIMEFENDİDİR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı basın organlarında iddia edildiği gibi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir polemik yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili soru üzerine “Canan Kaftancıoğlu, nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar” dedi.

“BUGÜN TARİHİ BİR ANAYASA ÖNERİSİ SUNULDU”

İmamoğlu’na yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:

– Adaylığınız halen daha gündemde, Altılı Masa’nın aday konusunda birleşemediği görüş birliği olmadığı iddia ediliyor?

İmamoğlu: Yani gündemde tutanlara ben bir televizyon programında söylemiştim. Hani yine nezaketle anlaşılması adına sonunda ‘n’ yok? ‘Ula size ne’ diye cevap vereyim. Zaten Altılı Masa bu konuya etkin bir biçimde çalışıyor. Bugün tarihi bir anayasa önerisi sunuldu. Bence o gündemlere bakmak lazım. Önemli hususlar bunlar.

– Peki aday gösterilirseniz kabul edecek misiniz yoksa?

İmamoğlu: Tekrar diyorum ki ‘Ula size ne?’

“TOPLUM İLGİ GÖSTERMİYOR. STADYUMUN YARISINI KAPATTILAR”

-AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la NEF Stadyumu’nda bir ‘İstanbul Buluşması’ gerçekleştirdi ve İstanbul’da bir seçim startı başlatmış oldu. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz?

İmamoğlu: Aslında ben geçen, hem Sayın Cumhurbaşkanı’nın hem de MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’nin katıldığı toplantıda da söylemiştim. Toplum ilgi göstermiyor. 2 bin 500-3 bin kişinin yaptığı bir toplantı ile İstanbul’da dev buluşma diye tarifledikleri ortamı gördük. Bunun bir benzerini bence yaşadılar. 50 bin civarında diye biliyorum Galatasaray Stadyumu’nun kapasitesini. Ki bunun neredeyse yarısına yakını bir bölümünü kapatarak bir stat düzeninde bir organizasyon yapıldı. Bu demektir ki 25- 30 bin insanın geldiği bir organizasyon. Halbuki bunu en iyi Sayın Cumhurbaşkanı bilir. Yenikapı’da buluşmalar yaparlardı, ‘1-1,5 milyon kişi katıldı’ denirdi. Bazı gazeteler manşet atardı “Olur mu ya 2 milyondu, 2,5 milyondu’ diye. Ama görüyoruz ki işte 20-25 bin kişinin katıldığı bir organizasyonu dev buluşma, büyük start, büyük başlangıç diye ifade etmeye devam ediyorlar. 2019’da İstanbul yönünü çevirmiştir. İstanbul yönünü çevirdiği yolda devam ediyor, yürüyor. Halk bence bu değişimin hala dipdiri arkasında ve hala iktidarın karşısında bu endişeyle bazen işte 2 bin 500-3 bin bin kişilik Saraçhane buluşmasıyla övünecek duruma düşüyorlar. Bazen de bir stadyuma topladıkları 25-30 bin vatandaşımızla yaptıkları buluşmayı övüyorlar. Bu tam da böyle. Sayın Cumhurbaşkanı’nın deyimiyle nereden nereye diye bir öykü diyelim, altını öyle çizelim.

“İSTEYEN HER SİYASİ PARTİYE BU KATKIYI SUNUYORUZ”

– İstanbul Metrosu bu buluşmaya özel seferler de düzenledi…

İmamoğlu: Biz her demokratik buluşmaya sonsuz katkı veririz. Ben hatta birkaç toplantıda söyledim. Yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi bizden salon istesin, yerlerimizi vermeyi vazife ediniriz. Veya diğer siyasi partiler. Zaten isteyen her siyasi partiye bu katkıyı sunuyoruz. Demokratik bir buluşmaya araç istesinler, yine katkı sunarız. Bunun mensubu bulunduğum partiye bu imkânı sunmakla başka bir partiye sunmak arasında fark görmem. Çünkü bu demokrasinin olmazsa olmazı buluşmalara bütçemiz elverdiği sürece, yapabildiğimiz sürece katkı sunmak sorumluluğumuzdur. Bunun benzerini ilçe belediye başkanlığım döneminde de defalarca dile getirmiş bir belediye başkanıyım. Partiler var ve özgür bir biçimde iletişimlerini yapabiliyorsa, özgür bir biçimde eşitlikçi bir ortamda propagandalarını yapabiliyorlarsa o ülkede olgun bir demokrasiden bahsedebiliriz. Ben İstanbul Belediye Başkanı olarak olgun Demokrasi’ye katkı sunmaktan büyük keyif ve onur duyan bir belediye başkanıyım. Onun için yapılan hizmeti, arkadaşlarım adına tebrik ediyorum.

“2030’A GELMEDEN BEYLİKDÜZÜ METROSU İSTANBUL’A HEDİYE EDİLİR”

– Beylikdüzü metrosunu belediye başkanı olduğunuz süre içerisinde bitirebilecek misiniz? Yoksa engellendim mi diyeceksiniz?

İmamoğlu: Bana kaç dönemlik belediye başkanlığı tahmin ettiğinizle alakalı bir durum. Çünkü; daha ihalesi yapılmadı. Tabii süreci devam ediyor. Çok ihmal var. 20-22 yıllık bir proje, hala proje değilse, proje yapılmamışsa, düşünün ki biz projeyi tamamladık. İşte meclis kararları çıkıyor, Cumhurbaşkanlığı’ndan onaylanacak. Ben diliyor ve istiyorum ki bu dönem 2024’e kadar Beylikdüzü metrosunun ihalesini yapalım ve temelini atalım. Ondan sonra böylesi bir proje büyük bir proje 24 kilometreye yakın önemli bir hat. Maliyetiyle de imalatıyla da zorlukları var. Ama böyle bir projenin dört beş yıl gibi bir süresi var. Bu demek oluyor ki inşallah 2030’a gelmeden Beylikdüzü metrosu İstanbul’a hediye edilir diye düşünüyorum. Allah sağlık verir, görevimizin başında oluruz. Onu o zaman görürüz ama başlangıcı sağlıklı bir biçimde finansmanı da onaylanmış bir biçimde yapmak istiyoruz.

“BAŞLATTIK DEDİKLERİ PROJELER, DURDURDUKLARI, BİTİREMEDİKLERİ, PROJESİ, FİNANSMANI OLMAYAN PROJELER”

– Başlamış projeleri devam ettirdiğiniz, kendinizin başlattığı proje olmadığı söyleniyor. Bu konuda ne dersiniz?

İmamoğlu: Projeler zaten bir yolculuktur. ‘Başlattım’ dedikleri projelerin bir kısmı doğru, başlayan ve durdurdukları, yapamadıkları projeler. Bir kısmı başladık dedikleri ama hatta başlatamadıkları projeler. Örneğin; Mahmut ve Esenyurt’a hattı. Projesini yeniledik bütün zafiyetlerini giderdik, bütün sıkıntılarını çözdük ve biz başladık. Bunun gibi aslında başladık dedikleri projeleri de başlatamadıklarını ve projelerinin dahi olmadığını biliyoruz. Bunların sayısı üç diyebilirim. O bakımdan ama bunun farkı yok yani. Hani biz başlatacağız örneğin Beylikdüzü metrosunu bir başkası bitirebilir. Ama önemli olan başlattığınız bir işi sürdürebilmek, finansmanın hazır olması, projesinin eksiksiz olması gibi aldığımız projelerin on tanesinin durmuş olmasının yegâne sebebi başlamış ama tasarım yok, proje eksik. Hatta yapılmamış proje var. Finansmanı hiç düşünülmemiş. Yani finansmanla ilgili hiçbir planlama yapılmamış gibi engellemeleri de eklemeyeceğim ama bütün bunlara rağmen işlerimiz tıkır tıkır işliyor.

“SON YILLARIN EN BÜYÜK YATIRIM BÜTÇESİ”

-AK Parti Grubu, bütçelerde yatırım oranlarının düştüğünü söylüyor?

İmamoğlu: Bu bütçe, bizim yaptığımız dördüncü bütçe olacak. Şimdi bu bütçelerin yürütülmesindeki temelinde, o günün sorunlarının çözümü var. Yani nedir bu? Mesela cari transferler bizim 2020’de, 2021’de çok daha önceliğimiz oldu. Pandemi süreci, yoksulluk, yapılan yardımlar, gelirlerin daralması, ciddi bir sorunlu dönem yaşadı bütün ülke yaşadı ama yerel yönetimler daha yoğun yaşadı. Ama mesela bugün açıkladığımız bütçe 2023 bütçesinde bu da öngörü. Son yılların en büyük yatırım bütçesi. Yüzde 52’lere varan yatırım bütçesi. Önemli olan o günün ihtiyaçlarını çözebilmekte. Her ne kadar geçmişte yatırım bütçeleri yoğundu deseler de az önce bahsettiğim, işte metro yatırımlarının durduğu bütçeler yine o dönemin bütçeleri yani yapılacağını öngörmüşler o paraları harcayacaklarını öngörmüşler ama durmuş o işler yapamamışlar. O bakımdan hem tasarım olarak bütçe tasarımları açısından günün sorunlarını çözen erdemli bütçeler, ahlaklı bütçeler, nitelikli bütçeler yönettik. Hem de uygulamada gerçekleşen bütçe noktasında da yine etkili bir bütçe yönetimi dönemi geçirdiğimizi ifade edebilirim. Tümüyle süreci ele aldıkça olgunlaşıyor, daha da iyi yere gidiyor. Bugün ekonomik koşullarında, yani enflasyonun Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamları oranlara çıktığı, maliyetlerin yıl içinde 3-4 kez revize edildiği, birim fiyatlarının en az 3-4 kez ilanla düzeltildiği bir dönemde bile biz yüzde 52’ye varan bir yatırım bütçesini 2023’e koyma cesaretini ve erdemini koyduk. Bunu da başaracağız. (ANKA)