Ekrem İmamoğlu’ndan 28 Mayıs mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından; “28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için ilk toplantımızı İstanbul’da yaptık. Süreçte emeği geçen ve yine geçecek olan tüm yol arkadaşlarıma ve kamu personellerine teşekkür ederim” notuyla bir video yayınladı. İmamoğlu, “Demokrasi günüydü, o günü geride bıraktık. Şimdi önümüzde 28 Mayıs var. Detayları konuşuyoruz. Yarın Ankara’da konuşmaya devam edeceğiz” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu akşam Twitter hesabından; ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk toplantıyı İstanbul’da yaptıklarını duyurduğu bir video yayınladı. İmamoğlu, videoya; “28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için ilk toplantımızı İstanbul’da yaptık. Süreçte emeği geçen ve yine geçecek olan tüm yol arkadaşlarıma ve kamu personellerine teşekkür ederim” notunu düştü.

İmamoğlu, videoda şunları söyledi:

“Bu akşam, ilk toplantımızı 28 Mayıs için yaptık. Burada olan bir kısım yönetici arkadaşlarımla değerlendirmeyi gerçekleştirdik. Burası İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezimiz, Cumhurbaşkanı adayımız adına. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yaşadığımız seçimde görev alan, kampanyamızda görev alan, sadece İstanbul değil, Türkiye’nin her yerinde görev alan herkese, parti görevlilerine, ittifakın bütün görevlilerine, tabii ki Türkiye gönüllülerine, siyasi arkadaşlarımıza, milletvekili adaylarımıza, herkese yürekten teşekkür ediyorum.

“DEMOKRASİ GÜNÜYDÜ, O GÜNÜ GERİDE BIRAKTIK. ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE 28 MAYIS VAR”

Aynı zamanda sandık sürecinde görev alan, bütün siyasi partilerin orada görevini layıkıyla yapan vatandaşlarımıza ve o günün sorunsuz geçmesine katkı sunan başta güvenlik güçlerimize, sandık memurlarımıza, ilçe seçimden başlayarak il seçim, Yüksek Seçim Kurulu’na kadar herkese teşekkür ediyoruz. Demokrasi günüydü, o günü geride bıraktık. Şimdi önümüzde 28 Mayıs var. Detayları konuşuyoruz. Yarın Ankara’da konuşmaya devam edeceğiz.” (ANKA)