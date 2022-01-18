Ekrem İmamoğlu özür diledi

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmayan metro projesiyle ilgili açıklamasında ‘tiyatro yapıyorlar’ ifadesi kullanmasıyla ilgili sanatçılardan özür diledi. İmamoğlu, “Bugünkü açıklamamda İstanbul’daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken ‘tiyatro yapıyorlar’ dememem gerekirdi. Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugünkü açıklaması nedeniyle sanatçılardan özür diledi.

“KIRDIĞIM TÜM SANATÇI DOSTLARIMDAN ÖZÜR DİLERİM”

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

* Tiyatro sanatçısı Fırat Tanış eleştirisinde haklı.

* Bugünkü açıklamamda İstanbul’daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken ‘tiyatro yapıyorlar’ dememem gerekirdi.

* Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Bugün Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattında incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, incelemeler sırasında Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmayan projesi ve finansmanı hazır olan Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı ile ilgili şunları söylemişti:

* İstanbul’da yaklaşık dört kişiden birinden bahsediyoruz. Bu sürecin işletilmemesi, onay verilmemesi, yatırım planına alınmaması İstanbul halkına ihanettir, kötülüktür.

* Ben buradan en üst tonda çağrımı ve uyarımı yapıyorum. İstanbul halkına ihanet eden yöneticileri tek tek deşifre ederiz.

* Bana borç, bütçe safsatalarını açmasınlar. 2020’de mecliste oy birliği ile onaylandı. Tiyatro mu yaptılar, onu da merak ediyorum.

FIRAT TANIŞ’TAN “TİYATRO YAPIYORLAR” ELEŞTİRİSİ

Oyuncu Fırat Tanış, İmamoğlu’nun sözlerine, “Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün” eleştirisinde bulunmuştu.