Ekrem İmamoğlu davasında karar çıkmadı

31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karar çıkması beklenen duruşmasında sanık avukatı, mahkemeye YSK üyelerinin şikayetçi olmadığına dair dilekçe sundu. Savcılık, söz konusu yeni gelişmenin değerlendirmesinin ardından yeni bir mütalaa sunmak için süre talep etti.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatı Kemal Polat hazır bulundu. Duruşmaya CHP Milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Veli Ağbaba, Gürsel Tekin, Ali Şeker, Mahmut Tanal ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

YSK ÜYELERİNİN ŞİKAYETÇİ OLMADIĞINA DAİR DİLEKÇE SUNULDU

Avukat Kemal Polat, mahkemeye uzman görüş raporu sunmasının ardından “İddia makamının mütalaasından sonra yargılamaya katkı sağlayacağını düşündüğümüz gelişmeler meydana gelmiştir” diyerek YSK eski Başkanı Sadi Güven’in bir gazeteye verdiği röportajında şikayetçi olmadığını belirttiğini hatırlattı.

Polat, Sadi Güven’in de aralarında bulunduğu 4 mağdurun şikayetçi olmadığına dair dilekçe sundu. Avukat Polat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İmamoğlu’nun davaya konu açıklamaları nedeniyle geçtiğimiz günlerde şikayetçi olduğunu belirtti. YSK üyelerinin söz konusu açıklamayı üzerine alınmadığını ve şikayetçi olmadığını da öne süren Avukat Polat, tevsii tahkikat (kovuşturmanın genişletilmesi) talebinde bulundu.

SAVCI YENİ MÜTALAASINI AÇIKLAMAK İÇİN SÜRE TALEP ETTİ

Duruşma savcısı ise geçtiğimiz celse mütalaasını açıkladığını, fakat sanık avukatının müvekkilinin lehine olabileceğini belirttiği ve mahkemeye sunduğu bilirkişi raporunun savcılıkça değerlendirilmesinin ardından esas hakkında yeniden mütalaa hazırlanabilmesi için süre talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcının süre talebini ve sanık avukatının tevsii tahkikat talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 21 Eylül 2022 tarihinde görülmek üzere erteledi.

FENALAŞAN KADIN İLE PARTİLİ ARASINDA TARTIŞMA

Duruşmanın ertelenmesinin ardından adliyeden çıkan bir kadın ile partili bir görevli arasında sözlü tartışma çıktı. Kalabalıkta fenalaştığını söyleyen kadın, partililer tarafından sakinleştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu’nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor. YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde İmamoğlu’nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği kaydediliyor. Yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak İmamoğlu’nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor.

İddianamede İmamoğlu’nun “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor.

(DHA)