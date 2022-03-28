Ekrem İmamoğlu açıkladı: “2023’ten sonra…”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin ilk “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı”nı açıkladı. Otobüs filolarının, metrobüslerin, Şehir Hatları bünyesindeki gemilerin elektrikli hale getirileceğini, Tarihi Yarımada’ya araç girişinin sınırlandırılacağını anlatan İmamoğlu kapatılan Atatürk Havalimanı ile ilgili de “Eninde sonunda Atatürk Havalimanı’nın da heba olmasına izin vermeyeceğiz. 2023 sonrasında İstanbul’un hayatına tekrar dahil edeceğiz” açıklaması yaptı.

“ATATÜRK HAVALİMANI AÇILACAK”

Konuşmasında kapatılan Atatürk Havalimanı hakkında açıklama yapan İmamoğlu “Eninde sonunda Atatürk Havalimanı’nın da heba olmasına izin vermeyeceğiz. Bu milletin cebinden çıkmış olan 30 milyar dolarlık büyük bir servetin heba edilmesine, onca kaynağın israf edilmesine izin vermeyeceğiz. 2023 sonrasında, vatandaşımıza ve şehrimize en makul işletme biçimiyle, İstanbul Havalimanı’nın stratejik hedeflerini olgunlaştırarak, İstanbul’un hayatına tekrar dahil edeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.