Memduh Bayraktaroğlu
28 Eylül 2022

Ekonominin önündeki en büyük engel

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Hukukun genel tanımı şöyle:

“Toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş bulunan kuralların, yasaların, hakların bütünü ve bu kuralları, yasaları, hakları konu alan bilim...”.

Yani hukuk:

Evrensel bir kurum…

Bu evrensel kurumun temel ilke ve esasları ise:

“Normlar hiyerarşisinin tepesi…”.

Erdoğan

Normlar neler?..

Anayasa…

Bağlayıcı uluslararası sözleşmeler…

Kanunlar…

Kanun hükmünde kararnameler…

Tüzük…

Yönetmelik…

Ve

Diğer alt düzenleyici tasarruflar

Gördüğünüz gibi…

En tepedeki hukuk normu: Anayasa…

Sonra:

Bağlayıcı uluslararası sözleşmeler:

Bu demektir ki…

Bağlayıcı uluslararası sözleşmeler:

Bir ülkenin kanunlarından daha önce gelir

Kanunlar da…

Kanun hükmünde kararnamelerden (KHK) önce gelir…

Erdoğan rejimi canlarım…

Anayasa hükümlerini hiç saymıyor…

Saysa: Zamanında yapılacak bir seçimde…

Erdoğan’ın aday olup olmayacağı…

Tartışma konusu:

Bile olmaz…

Yine Erdoğan rejimi:

KHK’ları…

Hem kanunlardan

Ve hatta hem de…

Bağlayıcı uluslararası sözleşmelerden:

Daha üstün tutuyor……

Buraya kadar sebepleri anlattım…

Şimdi neticeye geleyim…

İktidar…

Bu sebeplerden dolayı:

Ekonomimizi düzlüğe çıkaracak imkânları:

Yaratamıyor?..

Çünkü…

Erdoğan…

Hukukun temel ve evrensel ilkelerine saygı duymamakta: Israrlı ve kararlı…

Neden sağlıklı değil

İslâm tarihinin büyük filozofu İbn-i Sina…

Aynı zamanda:

Hekimdir…

Astronomdur…

Yazardır…

Ve bakın ne demiştir:

“Öfke karaciğeri…

Keder akciğeri…

Üzüntü mideyi…

Stres kalp ve beyni…

Korku ise:

Böbrekleri yorar…

Bunlar vücutta artar…

Ve…

Sürekli olursa:

Organ hasta olur…”.

İbn-i Sina…

“Erdoğan neden sağlıklı değil?” sorusunun cevabını…

Yaklaşık 1000 yıl önce vermiş…

Ne olacak?..

Halen Edirne Cezaevi’nde yatmakta olan Selahattin Demirtaş, Mersin’deki silahlı saldırı için bakın ne dedi:

“Mersin’deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim…”.

Demirtaş

Şimdi gözlerimiz:

HDP yönetiminde…

Ya:
Demirtaş’ı onaylayacaklar…

Ya da:

Örgütten korktukları için: Susacaklar…

HDP yönetimi:

Demirtaş’a destek vermez…

Susmayı tercih ederse: Kanlı eylemi onaylamış olacak

Durun bakalım:

Ne olacak?..

Bu kadarcık fark

Erdoğan dedi ki:

“Avrupa’da yaşayan herkes, açıklanan yüzde 8-9 oranıyla, gerçek enflasyon arasındaki devasa farkı iyi biliyor…”.

TÜİK’in, 2022 eylül ayı itibariyle…

Yıllık enflasyon oranı:

%80…

ENAG’ın 2022 eylül ayı itibariyle…

Yıllık enflasyon oranı:

%181…

Fark: %101…

Bu kadarcık sapma…

Venezuela’da bile:

Olur be canlarım…

Doğru mu?..

Saray’da:

Günlüğü 42 bin dolara su içildiği…

Her hafta:

Himalayalar’dan 2

Fransa’dan 6 uçak dolusu su geldiği iddiası:

Doğru mu?..

Doğruysa eğer:

Neden?..

Yalansa eğer:

Lütfen cevap…

Doğrusu varken…

Erdoğan:

“20 yıllık AKP döneminde gram kamu malı satışı yapılmadı…” dedi…

Ama…

Erdoğan yönetiminde…

60 milyar dolarlık:

Kamu malı satıldığı…

Ve bunun (Yaklaşık) 50 milyar dolarının

Suriyeliler için harcandığı…

Devlet arşiviyle: Kanıtlandı…

Erdoğan:

“Amerika’da raflar bomboş” dedi…

Ama…

26 Eylül 2022 itibariyle…

ABD’nin en bilinen zincir marketlerinden biri olan Costco’dan alınan bu fotoğraf…

Erdoğan’ın doğru söylemediğini kanıtladı…

En uzun süreli aldatmaca: Her zaman:

Doğruyu söylemektir…

Acayip iyi olur

HDP, terör eylemleri konusunda…

Demirtaş ile ters düşerse…

Kılıçdaroğlu’na düşen sorumluluk:

Daha şimdiden:

Demirtaş’ın…

Diyarbakır’dan…

“CHP milletvekili adayı” yapılacağını:

Açıklamaktır…

Biliyor musunuz?..

Mehmet G.’nin 22 yaşında olduğunu…

Erzurum’da yaşadığını…

Küpe taktığını…

Ve…

Bir arkadaşı ile yolda yürüdüğü sırada

İki kişi tarafından:

“Küpe taktığı için” rahatsız edildiğini…

Ve…

Dövüldükten sonra…

Kalçasından bıçaklandığını:

Biliyor musunuz?..

Yazarlar
Ekonominin önündeki en büyük engel
Memduh Bayraktaroğlu