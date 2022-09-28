Ekonominin önündeki en büyük engel
Hukukun genel tanımı şöyle:
“Toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş bulunan kuralların, yasaların, hakların bütünü ve bu kuralları, yasaları, hakları konu alan bilim...”.
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Yani hukuk:
Evrensel bir kurum…
Bu evrensel kurumun temel ilke ve esasları ise:
“Normlar hiyerarşisinin tepesi…”.
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Normlar neler?..
Anayasa…
Bağlayıcı uluslararası sözleşmeler…
Kanunlar…
Kanun hükmünde kararnameler…
Tüzük…
Yönetmelik…
Ve
Diğer alt düzenleyici tasarruflar…
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Gördüğünüz gibi…
En tepedeki hukuk normu: Anayasa…
Sonra:
Bağlayıcı uluslararası sözleşmeler:
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Bu demektir ki…
Bağlayıcı uluslararası sözleşmeler:
Bir ülkenin kanunlarından daha önce gelir…
Kanunlar da…
Kanun hükmünde kararnamelerden (KHK) önce gelir…
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Erdoğan rejimi canlarım…
Anayasa hükümlerini hiç saymıyor…
Saysa: Zamanında yapılacak bir seçimde…
Erdoğan’ın aday olup olmayacağı…
Tartışma konusu:
Bile olmaz…
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Yine Erdoğan rejimi:
KHK’ları…
Hem kanunlardan…
Ve hatta hem de…
Bağlayıcı uluslararası sözleşmelerden:
Daha üstün tutuyor……
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Buraya kadar sebepleri anlattım…
Şimdi neticeye geleyim…
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İktidar…
Bu sebeplerden dolayı:
Ekonomimizi düzlüğe çıkaracak imkânları:
Yaratamıyor?..
Çünkü…
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Erdoğan…
Hukukun temel ve evrensel ilkelerine saygı duymamakta: Israrlı ve kararlı…
Neden sağlıklı değil
İslâm tarihinin büyük filozofu İbn-i Sina…
Aynı zamanda:
Hekimdir…
Astronomdur…
Yazardır…
Ve bakın ne demiştir:
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“Öfke karaciğeri…
Keder akciğeri…
Üzüntü mideyi…
Stres kalp ve beyni…
Korku ise:
Böbrekleri yorar…
Bunlar vücutta artar…
Ve…
Sürekli olursa:
Organ hasta olur…”.
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İbn-i Sina…
“Erdoğan neden sağlıklı değil?” sorusunun cevabını…
Yaklaşık 1000 yıl önce vermiş…
Ne olacak?..
Halen Edirne Cezaevi’nde yatmakta olan Selahattin Demirtaş, Mersin’deki silahlı saldırı için bakın ne dedi:
“Mersin’deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim…”.
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Şimdi gözlerimiz:
HDP yönetiminde…
Ya:
Demirtaş’ı onaylayacaklar…
Ya da:
Örgütten korktukları için: Susacaklar…
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HDP yönetimi:
Demirtaş’a destek vermez…
Susmayı tercih ederse: Kanlı eylemi onaylamış olacak…
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Durun bakalım:
Ne olacak?..
Bu kadarcık fark
Erdoğan dedi ki:
“Avrupa’da yaşayan herkes, açıklanan yüzde 8-9 oranıyla, gerçek enflasyon arasındaki devasa farkı iyi biliyor…”.
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TÜİK’in, 2022 eylül ayı itibariyle…
Yıllık enflasyon oranı:
%80…
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ENAG’ın 2022 eylül ayı itibariyle…
Yıllık enflasyon oranı:
%181…
Fark: %101…
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Bu kadarcık sapma…
Venezuela’da bile:
Olur be canlarım…
Doğru mu?..
Saray’da:
Günlüğü 42 bin dolara su içildiği…
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Her hafta:
Himalayalar’dan 2…
Fransa’dan 6 uçak dolusu su geldiği iddiası:
Doğru mu?..
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Doğruysa eğer:
Neden?..
Yalansa eğer:
Lütfen cevap…
Doğrusu varken…
Erdoğan:
“20 yıllık AKP döneminde gram kamu malı satışı yapılmadı…” dedi…
Ama…
Erdoğan yönetiminde…
60 milyar dolarlık:
Kamu malı satıldığı…
Ve bunun (Yaklaşık) 50 milyar dolarının…
Suriyeliler için harcandığı…
Devlet arşiviyle: Kanıtlandı…
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Erdoğan:
“Amerika’da raflar bomboş” dedi…
Ama…
26 Eylül 2022 itibariyle…
ABD’nin en bilinen zincir marketlerinden biri olan Costco’dan alınan bu fotoğraf…
Erdoğan’ın doğru söylemediğini kanıtladı…
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En uzun süreli aldatmaca: Her zaman:
Doğruyu söylemektir…
Acayip iyi olur
HDP, terör eylemleri konusunda…
Demirtaş ile ters düşerse…
Kılıçdaroğlu’na düşen sorumluluk:
Daha şimdiden:
Demirtaş’ın…
Diyarbakır’dan…
“CHP milletvekili adayı” yapılacağını:
Açıklamaktır…
Biliyor musunuz?..
Mehmet G.’nin 22 yaşında olduğunu…
Erzurum’da yaşadığını…
Küpe taktığını…
Ve…
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Bir arkadaşı ile yolda yürüdüğü sırada…
İki kişi tarafından:
“Küpe taktığı için” rahatsız edildiğini…
Ve…
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Dövüldükten sonra…
Kalçasından bıçaklandığını:
Biliyor musunuz?..