Ekonominin önündeki en büyük engel

Hukukun genel tanımı şöyle:

“Toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş bulunan kuralların, yasaların, hakların bütünü ve bu kuralları, yasaları, hakları konu alan bilim...”.

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Yani hukuk:

Evrensel bir kurum…

Bu evrensel kurumun temel ilke ve esasları ise:

“Normlar hiyerarşisinin tepesi…”.

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Normlar neler?..

Anayasa…

Bağlayıcı uluslararası sözleşmeler…

Kanunlar…

Kanun hükmünde kararnameler…

Tüzük…

Yönetmelik…

Ve

Diğer alt düzenleyici tasarruflar…

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Gördüğünüz gibi…

En tepedeki hukuk normu: Anayasa…

Sonra:

Bağlayıcı uluslararası sözleşmeler:

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Bu demektir ki…

Bağlayıcı uluslararası sözleşmeler:

Bir ülkenin kanunlarından daha önce gelir…

Kanunlar da…

Kanun hükmünde kararnamelerden (KHK) önce gelir…

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Erdoğan rejimi canlarım…

Anayasa hükümlerini hiç saymıyor…

Saysa: Zamanında yapılacak bir seçimde…

Erdoğan’ın aday olup olmayacağı…

Tartışma konusu:

Bile olmaz…

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Yine Erdoğan rejimi:

KHK’ları…

Hem kanunlardan…

Ve hatta hem de…

Bağlayıcı uluslararası sözleşmelerden:

Daha üstün tutuyor……

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Buraya kadar sebepleri anlattım…

Şimdi neticeye geleyim…

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İktidar…

Bu sebeplerden dolayı:

Ekonomimizi düzlüğe çıkaracak imkânları:

Yaratamıyor?..

Çünkü…

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Erdoğan…

Hukukun temel ve evrensel ilkelerine saygı duymamakta: Israrlı ve kararlı…

Neden sağlıklı değil

İslâm tarihinin büyük filozofu İbn-i Sina…

Aynı zamanda:

Hekimdir…

Astronomdur…

Yazardır…

Ve bakın ne demiştir:

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“Öfke karaciğeri…

Keder akciğeri…

Üzüntü mideyi…

Stres kalp ve beyni…

Korku ise:

Böbrekleri yorar…

Bunlar vücutta artar…

Ve…

Sürekli olursa:

Organ hasta olur…”.

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İbn-i Sina…

“Erdoğan neden sağlıklı değil?” sorusunun cevabını…

Yaklaşık 1000 yıl önce vermiş…

Ne olacak?..

Halen Edirne Cezaevi’nde yatmakta olan Selahattin Demirtaş, Mersin’deki silahlı saldırı için bakın ne dedi:

“Mersin’deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim…”.

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Şimdi gözlerimiz:

HDP yönetiminde…

Ya:

Demirtaş’ı onaylayacaklar…

Ya da:

Örgütten korktukları için: Susacaklar…

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HDP yönetimi:

Demirtaş’a destek vermez…

Susmayı tercih ederse: Kanlı eylemi onaylamış olacak…

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Durun bakalım:

Ne olacak?..

Bu kadarcık fark

Erdoğan dedi ki:

“Avrupa’da yaşayan herkes, açıklanan yüzde 8-9 oranıyla, gerçek enflasyon arasındaki devasa farkı iyi biliyor…”.

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TÜİK’in, 2022 eylül ayı itibariyle…

Yıllık enflasyon oranı:

%80…

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ENAG’ın 2022 eylül ayı itibariyle…

Yıllık enflasyon oranı:

%181…

Fark: %101…

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Bu kadarcık sapma…

Venezuela’da bile:

Olur be canlarım…

Doğru mu?..

Saray’da:

Günlüğü 42 bin dolara su içildiği…

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Her hafta:

Himalayalar’dan 2…

Fransa’dan 6 uçak dolusu su geldiği iddiası:

Doğru mu?..

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Doğruysa eğer:

Neden?..

Yalansa eğer:

Lütfen cevap…

Doğrusu varken…

Erdoğan:

“20 yıllık AKP döneminde gram kamu malı satışı yapılmadı…” dedi…

Ama…

Erdoğan yönetiminde…

60 milyar dolarlık:

Kamu malı satıldığı…

Ve bunun (Yaklaşık) 50 milyar dolarının…

Suriyeliler için harcandığı…

Devlet arşiviyle: Kanıtlandı…

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Erdoğan:

“Amerika’da raflar bomboş” dedi…

Ama…

26 Eylül 2022 itibariyle…

ABD’nin en bilinen zincir marketlerinden biri olan Costco’dan alınan bu fotoğraf…

Erdoğan’ın doğru söylemediğini kanıtladı…

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En uzun süreli aldatmaca: Her zaman:

Doğruyu söylemektir…

Acayip iyi olur

HDP, terör eylemleri konusunda…

Demirtaş ile ters düşerse…

Kılıçdaroğlu’na düşen sorumluluk:

Daha şimdiden:

Demirtaş’ın…

Diyarbakır’dan…

“CHP milletvekili adayı” yapılacağını:

Açıklamaktır…

Biliyor musunuz?..

Mehmet G.’nin 22 yaşında olduğunu…

Erzurum’da yaşadığını…

Küpe taktığını…

Ve…

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Bir arkadaşı ile yolda yürüdüğü sırada…

İki kişi tarafından:

“Küpe taktığı için” rahatsız edildiğini…

Ve…

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Dövüldükten sonra…

Kalçasından bıçaklandığını:

Biliyor musunuz?..