Ekmek kuyruğu saat 22.00’de başlıyor…

2021 yılının son günlerinde katıldığım Kırşehir Belediyesi Kitap Fuarı’ndaki söyleşinin ardından, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Baran Genç’in misafiri olmuştum. CHP il ve ilçe yöneticilerinin de katıldığı yemekte, kentin sosyo ekonomik durumu, belediyenin bütçesi ve halkın beklentilerini konuşmuştuk.

BAŞKANIN ANLATTIĞI SIKINTILAR

CHP’li Başkan Selahattin Ekicioğlu, kentin tanınmış bir ailesine mensup… Ekicioğlu Ailesi, kent ekonomisinde önemli bir yere sahip. Başkan uzun yıllar ticaret yapmış. Bir dönem de Ticaret Odası Başkanlığı görevini üstlenmiş. Dolayısıyla, ekonomide yaşanan sıkıntıları biliyor.

Başkan Ekicioğlu, sohbetimiz sırasında ekonomideki istikrarsızlığın belediye hizmetlerini aksattığı, dolar ve euoradaki oynaklığın belediyeleri iş yapamaz hale getirdiğini anlatmıştı. Bunu katıldığım TV programlarında da dile getirmiş ve somut örnek olarak aktarmıştım. CHP’li başkan, o günkü yemekte, “Dolar ve euoradaki istikrarsızlık yüzünden, iş yaptıracak müteahhit bulmakta zorluk çekiyoruz. Kur sürekli oynadığı için kimse ihalelere girmek istemiyor. İşi alanlar da maliyetler sürekli yükseldiği için yarıda bırakıp kaçıyor” demişti.

“UN ALACAK FİRMA YOK”

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun verdiği başka bir örnek daha vardı. Başkan, “Bizim bir Halk Ekmek Fırınımız var. Belediye burası için un alacak sanayici bulamıyor. Un fiyatı sürekli yükseldiği için kimse bize un satmak istemiyor” diye dert yanmıştı.

Önceki gün Facebook’ta dolaşırken, CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Başkan Genç’in sayfasında paylaştığı bir fotoğraf dikkatimi çekti. Fotoğraf gece saatlerinde çekilmişti. Başkanın paylaştığı fotoğrafın ne olduğunu anlamak için altındaki yazıyı okudum. Yazıda, Kırşehir halkının belediyenin ekmek fırını önünde gece saat 22.00’den itibaren kuyruğa girmeye başladığı ifade ediliyordu.

GECE BAŞLAYAN KUYRUK

Bunun üzerine hemen CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Baran Genç’i aradım. Belediye Başkanı Ekicioğlu ile gayet uyumlu çalıştıklarını gördüğüm Baran Genç’e ne olup bittiğini sordum. CHP İl Başkanı Genç, “Ne yazık ki; ekmek kuyrukları artık gece başlıyor” dedi. Ardından ise şöyle konuştu:

“Belediyemizin ürettiği ekmekler gece saat 23.00 gibi çıkıyor, sabah da satışa konuluyordu. Ancak talep o kadar arttı ki; insanlar ekmeğin gece 23.00’te çıktığını bildiği için saat 22.00 gibi gelip kuyruğa girmeye başladılar. Belediyemiz de bunun üzerine satışı 23.00’te başlatma kararı aldı. Ama buna rağmen, kuyruklar bitmiyor. İnsanlarımız geceden gelip kuyruğa giriyor. Bu fotoğraf artan yoksulluğun fotoğrafıdır.”

3 VARDİYA ÇALIŞIYORLAR

CHP İl Başkanı Şeref Baran Genç’in ardından bu kez Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nu aradım. Ekicioğlu’na durumu sorduğumda şunları söyledi:

“Ne yazık ki; kuyruklar her geçen gün uzuyor. Merkezde 145 bin nüfusa sahip ilimizde her gün 12 bin ekmek üretebiliyoruz. Fırınımızın kapasitesi bu kadar. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Çünkü ihtiyaç da talep de artıyor. Halkımız gece kuyruğa girmeye başlıyor. Şu an 3 vardiya şeklinde ekmek üretiyoruz. Ekmeğimizin fiyatı 1 TL ve 200 gram. Ekmek ticari fırınlarda ise 2.25 TL… Vatandaşımız bütçesini denkleştirebilmek için 1 TL’lik ekmeği tercih ediyor.”

‘’ZARAR ETSEK DE ÖNEMLİ DEĞİL…’’

CHP’li Ekicioğlu’na “Maliyetleri nasıl karşılıyorsunuz?” diye sorduğumda ise şu cevabı veriyor:

“Barış Bey, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu

bu konuda çok hassas. Belediyelerimize mali yük binse de bu hizmetlerin aksamamasını istiyor. Bunu sağlamak da bizim vatandaşa karşı görevimiz zaten. Biz ekmeği 1.60 kuruşa mal ediyor, 1 TL’ye satıyoruz. Ticari olarak zarar ediyoruz ama bunun önemi yok. Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Bu dönemleri el birliği ile aşmak zorundayız. Ucuz ekmek yemek herkesin en temel hakkı. Biz zaten belediyenin bütçesini toparladık. 4 milyon euro da borç ödedik. Vatandaşlarımızı bu zor günlerde yalnız bırakmayacağız.”

Yemek kuyrukları da uzuyor…

Yukarıdaki yazıda da gördüğünüz üzere, bu sadece Kırşehir’deki durumun özeti…

Aslına bakarsanız, yoksulluk ülkenin dört bir yanını sarmış durumda…

Ankara’nın Çankaya, İstanbul’un Beşiktaş ve Kadıköy ilçeleri, AKP tarafından hep ‘’kaymak tabaka’’nın yaşadığı yerler olarak anlatılır. Kırşehir böyle de Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy

farklı mı?

‘’40 BİN KAP YEMEK DAĞITTIK’’

Önceki gün Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’den bir mesaj aldım. Taşdelen, TV 100’de yoksulluğu anlattığım ve CHP’li belediyelere çağrı yaptığım bir konuşmam üzerine “Biz Çankaya’da üniversite öğrencilerimize her gece yemek veriyoruz. Şu ana dek 40 bin kap yemek dağıttık” notunu iletmişti.

YOKSULLUK YAYGINLAŞIYOR

Keza programdan sonra arayan Beşiktaş Belediye Başkanı Ali Rıza Akpolat da “Beşiktaş’ta her gün 6 bin öğrenci anlaşmalı olduğumuz lokantalarda yemek yiyor. Öğrenciler internetten hangi lokantada kaç kişilik kapasitenin kaldığını görüyor ve istediği lokantaya gidebiliyor” dedi.

AKP iktidarının yarattığı yoksulluk, artık gözle görünür bir hale geldi. İktidarın yarattığı yoksulluğu yenmenin yolu önce dayanışmadan ardından ise yapılacak olan ilk seçimde AKP ve MHP’yi iktidardan göndermekten geçiyor.