Ekmeğin içinde yarım kilo uyuşturucu çıktı

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan ve GBT sorgusu yapılan şahıstan ekmek arasına gizlenmiş halde yarım kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüphelinin ilk ifadesinde, paketi başka birisinden Antalya iline götürmek için aldığı ve içerisinde ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine Doğan A. (34) isimli şahıs durdurularak GBT sorgusu gerçekleştirildi. Bu sırada şüphelinin elinde bulunan poşeti de inceleyen ekipler, ekmek arasına gizlenmiş ve ağırlığı yaklaşık 518 gram olan metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

‘Paket içerisinde ne olduğunu bilmiyorum’

Ekipler tarafından ilk sorgusu gerçekleştirilen Doğan A’nın, paketi Antalya’ya götürmek için yaklaşık iki ay önce Konak ilçesi Kuruçay Mahallesi’nde bulunan S.Ö’den aldığı fakat paket içerisinde ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin uyuşturucu kullanma, kasten yaralama, yankesicilik ve hırsızlıktan suç kayıtlarının bulunduğu bilgisi edinildi. (DHA)