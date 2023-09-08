Ekim ayıyla birlikte kriz derinleşir

Sık sık iki elinin ayasını göğsüne yapıştırıp:

“Ben ekonomistim” diyen İmam Erdoğan dedi ki:

“Enflasyonun sebebi psikolojik…”.

★

Piyasa ekonomisinin kurucu babası olarak kabul edilen Adam Smith ise şöyle demişti:

“Bir papağana arz-talep kanununu öğretirseniz, onu ekonomist yaparsınız…”.

★

Kim doğruyu söylüyor?…

Tabii ki çakma ekonomist değil…

Ahlâk profesörü olan…

Ama…

Ekonomi konusunda da iyi bir eğitim almış olan:

Adam Smith doğru söylüyor…

★

Canlarım…

Fiyat artışlarının bir numaralı sebebi:

Ne yüksek faizdir…

Ne hammadde fiyatlarıdır…

Ne enerji…

Ne şu…

Ne bu fiyatları…

★

Hammadde bol ve ucuz olsun…

Enerji bol ve ucuz olsun…

Emek bol ve ucuz olsun…

Ama…

Üretim:

Talebi karşılamıyor olsun…

★

Bu sebeplerin yaratacağı sonucun adı:

Enflasyondur…

Nerenizi yırtarsanız yırtın:

Enflasyondur…

★

Ekonomileri büyüten…

Verimli çalışarak üretim yapan…

Yenilenmiş tesislerdir…

★

O tesislerin verimli çalışabilmeleri için ise:

Hammadde…

Emek…

Enerji…

Ulaşım…

Finans…

Olmazsa olmazlardır…

Ancak:

★

Yeni ürünlerin…

Yeni üretim ve satış metotlarının yaratılması…

Piyasaların…

Rekabetin…

Tüketici eylemlerinin ve diğer enstrümanlardaki her türlü değişikliğin oluşması da:

Yeniliğin diğer parçaları…

★

Eğer bütün bunlarda ve başkaca alanlarda yenilikler ortaya çıkmaz…

Veya…

Düzensiz aralıklarla ortaya çıkarsa:

Ekonomide:

Durgunluk…

Piyasalarda daralma…

Ve…

Sıkışma ortaya çıkar…

★

Buna bağlı olarak:

Kapitalist ekonomi krize girer…

İstihdam düşer…

Üretim düşer…

Satışlar düşer…

Kâr oranları düşer…

ve…

Pek çok şirket iflas eder…

★

Ekim ayıyla birlikte Türkiye’de konkordato ve daha da kötüsü:

İflâsların başlayacağını söylemek:

Kehanet sayılmamalı…

★

Sözümün özü:

Erdoğan öncelikle bir psikoloğa gittikten sonra…

Elini ekonomi yönetiminden hemen çekmelidir…

Günün sözü

“Enflasyon, saçınız varken beş dolara yaptırdığınız saç tıraşını, saçınız döküldüğünde on dolara yaptırmanızdır”.

Sam Ewing

Gerekmez mi?..

Ben cumhurbaşkanı olsaydım…

2011 yılında başbakanlığım döneminde açıkladığım 2023 yılı hedeflerinden sonra…

2026 hedeflerini açıklamaya utanırdım…

Çünkü…

★

2011 yılında:

2023 yılı için:

Kişi başına Milli gelir:

25 bin dolar…

GSMH:

2 trilyon dolar…

İhracat:

500 milyar dolar…

Yıllık enflasyon:

%3 açıklanmıştı…

★

12 yıl sonra…

2023 de değil…

2026 yılı için…

2011’deki hedeflerin yarısını açıklamak için:

Kişinin ar damarının çatlamış olması gerekmez mi?

Erdoğan bu…

Erdoğan artık utanma ve mahcup olma duygularını fırlatıp attı…

“Faiz sebep enflasyon netice” dediğini bile unutan Erdoğan…

Paranın ucunu görürse:

IMF için söylediklerini de unutur…

★

BAE için:

“15 Temmuz’un finansörü…”.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi için:

“Katil” dememiş miydi?..

★

Ama son 6 aydır…

En sıkı dost olduğu kişiler arasında…

15 Temmuz’un finansörü:

BAE Baş emiri Muhammed bin Zayid en-Nehyan…

İle…

Suudilerin katil veliaht Prensi Muhammed bin Selman var…

★

Demek istemem o ki…

Siz paradan haber verin…

Erdoğan daha önce hakaret ettiği herkesle sarmaş dolaş olabilir…

★

Parayı Öcalan veya Gülen’in getireceğinden emin olursa…

Bilin ki:

O ikisiyle yeniden dost olabilir…

Hatta…

Bay Kemal:

“Ahanda söz verdiğim 300 milyar dolar” dese…

Onu Saray’ın kapısında karşılar…

Merdivenleri:

Kucağında çıkarır…

★

Erdoğan bu…

Şaşırmayın…

Maliye ve Hazine Bakanı Şimşek dedi ki:

“Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…”.

★

Akşener:

“81 ilin tamamında kendi adaylarımızla gireceğiz, riski göze aldım…”.

★

Şimşek’in cümlesinin tercümesi:

“IMF ile Stand – By sözleşmesi imzalamak üzereyiz, MB önümüzdeki üç ay faiz arttırmaya devam edecek…”.

★

Akşener’in cümlesinin tercümesi ise şöyle:

“Bu ekonomik programın uygulanabilmesi için Erdoğan’ın yerel seçimlerde muhalefetle karşılaşmayacağına inanması şart, biz de onu yapıyoruz… Yerel seçimlerde Erdoğan’ın üzülmemesi ve kaybetmemesi için elimizden geleni de gelmeyeni de yapacağız…”.

★

Canlarım…

Orhan Veli’nin o ünlü dizelerini hatırlayın…

Şöyle demişti:

“Tepeyi aşınca

Gemlik’i göreceksin:

Şaşırma…”.

★

IMF ile Stand-By imzalandığını…

Ya da…

İmzalanacağını…

İYİ Parti’nin yerel seçimlerde:

Ankara – İzmir – Antalya – Mersin – Bursa ve Balıkesir’de AKP-MHP ile ittifak kuracağını duyarsanız:

Şaşırmayın…

Şeytan neden ağladı?

Şeytan; Biden, Putin ve Erdoğan’a haber gönderir…

Allah’tan uzaklaşmaları şartıyla her istediklerini yapmaya hazır olduğunu bildirir…

Üç politikacı bu teklifi kabul eder, Şeytan’la buluşurlar…

Biden talepte bulunmaz, sadece sorar:

“Amerika ne zaman her yönden ve tam olarak Dünya’nın hâkimi olacak?..”.

Şeytan:

“50 yıl sonra” deyince Biden:

“Ben göremiycem, ben göremiycem” diyerek ağlamaya başlar…

Putin:

“Ben de bir şey istemeyeceğim bana Rusya’nın ne zaman eski gücüne kavuşacağını söyle” der…

Şeytan cevap verir:

“100 yıl sonra…”.

Putin ağlamaya başlar:

“Ben göremiycem, ben göremiycem…”.

Sıra Erdoğan’a gelir….

“Bir dileğim bir de sorum olursa kabul eder misin?..”.

“Buyur” der Şeytan…

Erdoğan sorar:

“Biz Türklere en iyi şeytanlık nasıl yapılır öğretir misin?..”.

Güler Şeytan:

“Ben şeytanlığı siz Türklerden öğreniyorum”.

Erdoğan gülümser ve sorusunu sorar:

“Benim ülkemde enflasyon oranları ne zaman tek haneye düşecek?..” .

Şeytan ağlamaya başlar bu defa:

“Ben göremiycem, ben göremiycem…”.

Mutlaka alkışlarım…

Kapitalizm henüz ve tam olarak çökmedi…

Ama…

Bu gidişle çökeceği kesin…

Eğer…

Küresel iş insanları…

Ve…

Liberal kapitalist modeli tercih etmiş siyasetçiler:

Tedbir almaz…

Kapitalist ekonominin çarkının dönmesini sağlayamazlarsa…

Çöküşün hızlanacağını söylemek asla kehanet değil…

★

Kapitalist ekonominin çarkı nasıl dönecek?..

Yeniliklerle…

★

Siz ortada “yenilik/inovasyon” görüyor musunuz?..

Gören varsa lütfen bana da bildirsin…

Ben iyiye hasret…

Felâket tellallığından ise:

Nefret edenlerdenim…

★

İyiye giden bir şey görürsem…

Bu iyinin sahiplerini mutlaka:

Alkışlarım…

Sonuç ortada

Karl Marx, kapitalizmin doğasında kriz olduğunu söylüyordu…

Bu doğru mudur?..

Evet doğrudur…

Çünkü…

★

Bilhassa liberal kapitalizm:

Spekülatif bir modeldir…

Plânlamayı reddeder…

Belirsizliği (Riski) destekler…

Plânlamanın olmadığı belirsizlik ortamında yürütülen ekonomik politikalar ise:

Önünde sonunda mutlaka:

Kriz duvarına toslar…

★

Dünya bunu seyrek…

Türkiye ise sık aralıklarla yaşıyor…

Neden?..

★

Dünya ülkelerinin bizden daha az gelişmişleri bile önceki krizlerden ders alıyor…

Biz ise…

Bulup buluşturuyor…

Krize, kriz dersi veren siyasetçiler buluyoruz…

Sonuç ortada…