Ekim ayı Tarım-GFE rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tarımsal girdi fiyatları, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise artış yüzde 134,76 oldu.

TÜİK, ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksini bugün açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatlarında, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 97,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,76 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 105,81 artış yaşandı.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ MALZEMELERDE HESAPLANDI

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar, sırasıyla yüzde 0,39 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,67 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 6,79 ile malzemeler ve yüzde 4,11 ile enerji ve yağlar oldu.

TARIMDA KULLANILAN MAL VE HİZMET ENDEKSİNDE ARTIŞ YÜZDE 140,04

Ana gruplarda, bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,34, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,43 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 100,96, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 140,04 arttı.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ ENERJİ, YAĞLAR, GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERDE OLDU

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar, sırasıyla yüzde 38,42 ile veteriner harcamaları ve yüzde 63,76 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 196,89 ile enerji ve yağlar ve yüzde 192,52 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. (ANKA)