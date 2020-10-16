Ekemiyorum, biçemiyorum perişan bir haldeyim

“Bin Günde Memleket Hareketi” kapsamında Kars’ta ziyaretlerini tamamlayan Muharrem İnce, Erzurum’un Horosan İlçesi’nde çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilere yaşadıkları sorunları soran İnce, bir dokundu bin ah işitti. AKP’ye oy verdiğini ve pişman olduğu söyleyen bir Çiftçi, İnce’ye şu sözlerle dert yandı; “150 liraya doldurduğum depoyu şu anda 600 liraya dolduruyorum. Ekemiyorum, biçemiyorum, perişan haldeyim. Sadece ben değil Horosan halkı komple öyle” dedi.

Marketlere girilmiyor

Geçinemediğini, faturalarını dahi ödeyemediğini söyleyen Çiftçi, “Medyaya benim sesimi duyurun. Üç dönem AKP’ye oy verdim, üç defa da keşke benim Allah canımı alsaydı. Çünkü benim vicdanım yanmış, içim sızlıyor. Bir markete giremiyorsun, bir mazot alamıyorsun, her yer kapalı. Elektriğin bir faturasını ödemedin mi, hemen ikinci faturada icra” diye konuştu. AKP’lilere, “Siz Erdoğan’ın peşinden daha ne kadar gideceksiniz?” diye seslenen dertli çiftçi, “Lütfen sesimi duyun” dedi. Adam kayırmacılıktan yakınan çiftçi, “İktidar herkese eşit davranmalı” diye konuştu.

Ümran AVCI/KORKUSUZ