Ek MTV birinci taksit ödeme süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödemesi son gününün, 6 Eylül’e uzatıldığını açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruda, “Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinin 5 numaralı fıkrası hükmü uyarınca, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken Ek MTV birinci taksitinin ödeme süresi, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır” denildi.

(DHA)