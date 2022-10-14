Ehliyetsiz sürücünün hayattan kopardığı doktor son yolculuğuna uğurlandı

Ataşehir’de ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden doktor Buğra Kaan Yücebaş’ın (26) cenazesi toprağa verildi.

Kayışdağı Caddesi’nde dün sabah kontrolden çıkan 34 FTG 740 plakalı kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Yücebaş’ın cenazesi Üsküdar’daki Şakirin Camii’ne getirildi.

Yücebaş için burada öğlen vakti cenaze namazı kılındı.

Burada Yücebaş’ın babası Cengiz ve annesi Nurcan ile kardeşleri Barış ve Berkcan Yücebaş taziyeleri kabul etti. Törene Yücebaş’ın yakınları ve meslektaşları katıldı.

Yücebaş’ın cenazesi, namazın ardından Beykoz Yukarı Baklacı Mezarlığına defnedildi.

Olay

Kayışdağı Caddesi’nde dün kontrolden çıkan 34 FTG 740 plakalı kamyonet, önce yol kenarında park halindeki taksiye, daha sonra kaldırımda bekleyen Buğra Kaan Yücebaş (26) ile Samet Şenelen’e çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabilmişti.

Kamyonetin sürücüsü kaçmış, polis ve sağlık ekipleri, doktor olduğu öğrenilen Yücebaş’ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki sürücü A.U, bir süre sonra polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

(AA)