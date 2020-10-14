EGM: 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce, dün ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonda, 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildiği açıklandı.

EGM’den yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde dün ülke genelinde alkollü içki ve etil alkol satışı yapan ile sahte içki sattığı-bulundurduğu şüphesi bulunan iş yerleri ve depolara eş zamanlı ‘Alkol Operasyonu’ gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyona 4 bin 439 personelin katıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Yapılan operasyonda 3 bin 98 iş yerinde/depoda arama ve denetleme gerçekleştirildi, 99 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 2 aranan şahıs yakalandı,1 adet yasadışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyon neticesinde 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte alkollü içki, 12 bin 287 litre etil alkol, 1430 şişe yüzey temizleyici, 6 bin 615 şişe içki aroması, 25 adet boş alkollü içki şişesi, 99 adet sahte bandrol, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 32 adet mermi, 53 bin 820 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 2 bin 793 adet puro, 428 paket kaçak sigara, 1706 adet cinsel içerikli hap ve 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.”