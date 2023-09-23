Eğlence mekanında tartıştığı çalışanlara ateş açtı: 3 yaralı

Bursa’da bir AVM’deki eğlence mekanında çıkan tartışmada müşterilerden Mertcan A. (25), 2 garson ve güvenlik görevlisini tabancayla vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Mertcan A. ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesindeki AVM’de bulunan eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, garsonlardan Tolga Ergün (20) ve Yiğit Selçuk (29) ile müşteri Mertcan A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, Mertcan A., üzerindeki tabancayla ateş etti. Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği güvenlik görevlisi Efendi Doğan (45) ile Yiğit Selçuk ve Tolga Ergün, yaralandı.

Şüpheli Mertcan A. olay yerinden 34 GZT 749 plakalı otomobiliyle kaçarken, yaralılar ise vatandaşlar tarafından araçla çevredeki özel bir hastaneye götürüldü. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, polis, Mertcan A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)