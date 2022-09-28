Ege’deki kargaşa, seçimi kaybetme korkusundandır!

AKP, son aylarda bilinçli bir şekilde, Yunanistan’ın adaları işgalini, gündeme getiriyor.

Üstelik 2003’te Irak’ın kuzeyinde 11 Türk askerinin başına çuval geçirildiğinde ne notası müzik notası mı diyenler 26 Eylül günü ABD ve Yunanistan’a nota da verdi!

27 Eylül’de de Güney Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Kasulidis, Yunanistan ve Türkiye arasında bir çatışma çıkmasından endişe duyduklarını ve böyle bir durumda kendilerinin en zayıf halka olacağını ifade etti.

Bu açıklamayı acı bir tebessümle okudum. Kasulidis de görev adamı, eline tutuşturulan metni okumuş. Sen şunu söyle ben bunu söyleyeyim.

Sanki Türkiye’nin başında Kıbrıs Barış Harekâtını yapan Ecevit iktidarı var! AKP ile Kıbrıs Barış Harekâtını yapan iktidar aynı değildir.

Birisi BOP eşbaşkanlığını yürütüyor diğeri ise tüm ambargolara karşı Kıbrıs’a harekât düzenlemişti.

Kıbrıs’ta Annan planı, “yes be annem” diyen işbirlikçiler ve AKP hükümeti sayesinde kabul edildi.

KKTC’den vazgeçildi! Merhum Rauf Denktaş Türkiye’den kovuldu. Anıt mezarı neden hala bitmedi zannediyorsunuz!

Annan Planı, Güney Kıbrıs’ta kabul edilmeyince Türkiye kamuoyunda KKTC’yi yok eden bu plan geçersizmiş gibi özel bir algı yaratıldı.

Elbette Güney Kıbrıs’ta Annan Planı geçmeyecekti çünkü zaten BM kararlarına göre Kıbrıs’ta tek yetkili ve tek devlet vardı! O da Güneydekilerdi!

Annan Planı kapsamında Kıbrıs’tan askerimiz çekildi. Tabelasında kolordu yazsa da tabur bile yoktur artık.

Maraş hangi kapsamda açıldı zannediyorsunuz Annan Planı olmasa mümkün değildi.

Dolayısıyla artık KKTC yoktur!

Bugüne gelelim.

İktidar, yaklaşan seçim öncesi Kıbrıs ve adaları, Annan Planı çerçevesinde ve Lozan Barış Antlaşması’na karşı olmasına rağmen verdiğini bilmiyor mu?

Bilmemesi mülkün değil!

Peki, neden tansiyon yükseltiliyor?

Yaklaşan seçimi kaybetme korkusu bunu yaptırıyor!

Önümüzdeki günlerde Yunanistan ile sıcak çatışma bile çıkabilir.

Üstelik adalar ile ilgili uluslararası bir hukuk çalışması yapılmalı diyen iktidar medyası ve şaşkınlar da devreye girdi! Bu, Lozan kalksın demektir.

Lozan’ı kaldırmak için Yunanistan, bir karış batı Trakya toprağı bile verebilir!

Ne de olsa BOP’ta İstanbul, Konstantinopolis’dir…

Yirmi yıldır her seçim öncesi ya bir askeri operasyon ya da kargaşa yaratan eylemler, etkinlikler ve açıklamalar gündeme geliyor.

Muhalefete ise her seferinde, iktidar tarafından bana destek vermiyorsun diye suçlanır.

Yaratılan kamuoyu baskısı ile TBMM’de önüne gelen her tezkereye evet demek zorunda bırakılır.

Bu süreç de yaşanırsa bilinçli bir şekilde çökertilen ekonomi iyice çöker ve seçim ertelensin sesleri bile yükselir.