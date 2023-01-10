Ege Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, 9 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Başvurular Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) platformu üzerinden 09.01.2023 (08.30) – 20.01.2023 (23.59) tarihleri arasında alınacak.

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