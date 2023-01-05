Ege Üniversitesi öğretim-araştırma görevlisi alıyor

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Ege Üniversitesi’ne öğretim-araştırma görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ege Üniversitesi birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca “öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi” alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 19.01.2023

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