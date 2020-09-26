Ege Ordusu ile birlikte Kıbrıs’ı götürecekler!..

Cevabı doğru bilene tek sıkımlık diş macunu ikramiyeli soru!..

Madem diplomasiye ve diyaloğa alan açacaktınız en baştan niye yapmadınız?..

Koskoca Oruç Reis turistik gezi teknesi oldu… Çıkarılan gürültülerin hepsinin içi boş , “eyt”,”üyt” lerin kuru sıkı olduğu bir kez daha uluslararası tescillendi.

Krizin ta başında AB, ABD, Fransa, Almanya, Yunanistan ne dediyse onu yapıyorlar. Yüzleri kızarmadan, şimdi sanki bizim istediğimizmiş gibi millete satıyorlar. İnanmayan muhterem Google efendiye sorsun!..

Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge ile ilgili müzakere isteyen bunun için de Oruç Reis ve yanındaki savaş gemilerimizin çekilmesini isteyen AB, ABD, Fransa, Almanya, Yunanistan idi. Onların dediğini yaptık. Hiiç yüzleri kızarmadan diyorlar ki; “Yunanistan ve Macron diz çöktü masaya geliyor”… İnanmayan muhterem Google efendiye sorsun!..

Doğu Akdeniz konferansı AB’nin planıydı… Şimdi öneriyi, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın ağzından Türkiye’nin önerisi olarak yaptırttılar. Bu soruya doğru cevap verene de bir sıkımlık diş macunu göndereceğim; başarı ama kimin başarısı?..

Daha krizin ilk günlerde ne söyleyip yazdıysak aynısı oldu. Bundan büyük mutluluk mu duyuyorum? Koskocaman HAYIR!.. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak içine düşürülmüş olduğumuz rezaletlere, pespayeliğe isyan ediyorum.

Bir kez daha ta en başından iddia ediyorum; bunun acı sonuçları daha sonra gelecek. Hele bu konferans toplansın göreceğiz .. Ahmet Davutoğlu’nun stratejik bataklığının ardından Türkiye’yi diplomatik çukura sokan SETA kafasını çok iyi tanıyorum!

Zamanlamaya çok dikkat kesilin… Acaba bunların hepsi basit birer tesadüften mi ibaret?..

-ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Suriye’de terör örgütü PKK ve ENKS’ye “Türk Ordusu operasyon yapmayacak” diye teminat veriyor…

– “Hayır sever iş adamı” Zarrab’ın rüşvet trafiği yeniden piyasa sürülüyor…

– ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin ile Türkiye ilişkileri üzerinden Türkiye’ye en ağır tehditleri savuruyor…

– Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, devlet hastanelerinin ABD’li ilaç firmalarına 2.3 milyar dolar borcu olduğunu ve bu meblağın ödenmemesi halinde Türkiye piyasasından çekilmeyi düşündüklerini söylüyor…

AB, ABD sopaları peş peşe geliyor…

Sarayda, ABD’de kasım ayında yapılacak seçime kadar durumu idare etmeye çalışıyor. Sözde kabadayılardan çıt çıkmıyor!.. Tek ümitleri, Trump kazansın. Ama görünen o ki; ABD devletinin beklemeye niyeti yok…

Suriye’de işler kesat… Libya’da işler kesat…

Macron şimdi yeni bir inisiyatif başlatacakmış. Libya’ya komşu ülkeler konferansı… Komşu olmadığımıza göre muhtemelen Türkiye’yi çağırmayacak… Libya konusunda bize biraz yakın gibi duran İtalya bile Türkiye’nin etkinliği kırılınca Fransa ile işbirliğine döndü…

Bizdekiler, NAVTEX’i bile oyuncak edip suyunu çıkardılar!.. Ege’deki adalar için eğer orada bir Yunan tatbikatı olursa NAVTEX üzerinden karşı bir NAVTEX yayınlayıp “Bu faaliyet şu adadaki Lozan statüsünü bozuyor” dediler. NAVTEX’in yürürlük süresi var, bizim veya karşı tarafın faaliyeti bitince NAVTEX de yürürlükten kaldırılıyor. Öyleyse Lozan uyarısı yapılan NAVTEX yürürlükten kalkınca Lozan ihlali de yürürlükten kalkmış mı oluyor?.. Saray SETA’sının parlak çocuklarının dahiyane stratejileri ile geldiğimiz hale bir bakın…

NOTA vereceksiniz NOTA!..Tüm Ege’de kıyılarımız boyunca Doğu Ege adalarının hepsinde gayri askeri statü bozuldu… İşgal edilen Türk ada ve kayalıklarını tek tek sayıp gözlerinin içine sokacaksınız. Çağıracaksınız Yunan büyükelçiyi, NOTA verip süre tanıyacaksınız; Şu tarihe kadar ihlalleri düzelt. İşgali kaldır. Sen yapmazsan ben gerekeni yapacağım…

Türkiye ile Yunanistan arasında 61’nci istikşafi görüşme İstanbul’da yapılacakmış. Bu arada önümüze ne getirdiler?

“Ege Ordusu lağvedilsin”…

Kıbrıs Barış Harekatı sürecinde NATO’dan bağımsız olarak kurulan göz bebeğimiz Ege Ordu’su masaya yatırıldı. Harika çocuklar sayesinde!. Hatırlayın, hain FETÖ yapılanması Ege Ordusu’na nasıl saldırmıştı. İsteyen muhterem Google efendiye sorsun…

Nihai planları ne?..

Kıbrıs’ı yutmak…

Bizdeki “yes be annem”cilerin desteklediği Annan planı ters yüz edildi aynen devam ediyor… Büyük Türk devlet adamı rahmetli Rauf Denktaş’ı Türkiye’ye sokmayanlar, hasta yatağında boğazına sarılanlar, o zamanların AB aşıkları, şimdi Türk milliyetçisi rolüne soyunanlar, milleti dümenden gazlamaya devam ediyorlar.

Ege’deki Türk toprakları işgal altında… Suriye kuzeyinde sözde Kürt devleti kuruluyor… Kıbrıs’ın yutulmasına ramak kaldı…

Bizdeki muhalefet ne yapıyor?…

Bir bölümü pişpirik kağıdının peşinde… Diğer bölümü koltuk savaşları veriyor!..

Herkese hayırlı seyirler!..

-Ulu Tanrı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.